Tuyên truyền từ những nơi người dân thường sinh hoạt

Ở những địa bàn có đông đồng bào Khmer sinh sống tại tỉnh Vĩnh Long, việc phổ biến pháp luật không chỉ được thực hiện qua các hội nghị tập trung mà còn được lồng ghép tại những nơi người dân thường xuyên lui tới, trong đó có các chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Cách làm này giúp thông tin pháp luật đến với người dân gần gũi hơn, gắn với sinh hoạt cộng đồng và phong tục, tập quán tại địa phương.

Tại xã Nhị Trường, đồng bào Khmer chiếm 69,83% dân số toàn xã, với 11 ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Thời gian qua, Công an xã đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các chùa, nhân dịp ngày 15 và 30 âm lịch Khmer, thu hút sự tham gia của đông đảo Phật tử, Ban quản trị và sư sãi.

Nội dung tuyên truyền được lựa chọn theo những vấn đề thiết thực trong đời sống. Cán bộ Công an thông tin về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ; các quy định liên quan đến an ninh, trật tự, phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình; đồng thời phổ biến thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng và hướng dẫn người dân cách nhận diện, phòng ngừa.

Công an cơ sở tuyên truyền, vận động người dân khai thác, sử dụng thông tin trên mạng xã hội đúng cách

Việc đưa nội dung pháp luật đến các điểm sinh hoạt tôn giáo giúp lực lượng Công an tiếp cận trực tiếp với cộng đồng, đồng thời phát huy vai trò của các vị sư sãi, Ban quản trị chùa trong vận động Phật tử tìm hiểu và chấp hành quy định pháp luật. Đây cũng là cách lựa chọn địa điểm, thời gian tuyên truyền phù hợp với đặc điểm sinh hoạt của đồng bào Khmer.

Tại xã Cầu Kè, cách làm này tiếp tục được triển khai với sự phối hợp giữa Công an xã và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Trong các ngày 8, 9 và 11/10/2026, hai đơn vị tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 200 chức sắc, chức việc và Phật tử tại các chùa Ô Tưng, Kandal và Ô Rồm.

Bên cạnh thông tin về tình hình an ninh, trật tự tại địa phương, báo cáo viên tập trung phân tích phương thức, thủ đoạn của các hành vi trộm cắp tài sản, lừa đảo trên không gian mạng, mua bán người; hướng dẫn nhận diện những nguy cơ liên quan đến ma túy. Những nội dung này gắn trực tiếp với yêu cầu bảo vệ tài sản, sức khỏe và sự an toàn của mỗi người dân, qua đó giúp việc tuyên truyền pháp luật không dừng ở phổ biến quy định mà hướng đến trang bị kỹ năng phòng ngừa.

Thực tế tại Nhị Trường và Cầu Kè cho thấy, khi nội dung tuyên truyền được lựa chọn sát với đời sống, tổ chức tại địa điểm quen thuộc và có sự tham gia của những người được cộng đồng tin tưởng, pháp luật sẽ có thêm điều kiện đi vào sinh hoạt thường ngày của người dân.

Phát huy người có uy tín, tạo chuyển biến từ cơ sở

Cùng với việc đổi mới địa điểm và nội dung tuyên truyền, lực lượng Công an cơ sở tại Vĩnh Long chú trọng phối hợp với chức sắc, chức việc và người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số. Đây là những người am hiểu phong tục, tập quán, có tiếng nói và sự gắn bó với người dân, có thể hỗ trợ truyền tải thông tin chính sách, pháp luật theo cách dễ tiếp nhận.

Một trường hợp cụ thể là ông Trần Kim Thái, người có uy tín trong đồng bào Khmer. Không chỉ tham gia tuyên truyền pháp luật, ông Thái còn là thành viên Tổ hòa giải ở địa phương. Khi nắm được thông tin trong ấp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, ông cùng chính quyền đến tìm hiểu, lắng nghe ý kiến các bên, phân tích quy định và vận động các bên tìm tiếng nói chung. Cách làm này góp phần giải quyết bất đồng từ cơ sở, hạn chế nguy cơ mâu thuẫn kéo dài, ảnh hưởng đến tình làng nghĩa xóm.

Hoạt động của ông Thái cho thấy người có uy tín không chỉ là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với đồng bào mà còn có thể trực tiếp tham gia hòa giải, vận động người dân ứng xử trên tinh thần tôn trọng pháp luật. Khi được trang bị kiến thức và có sự phối hợp với chính quyền, lực lượng Công an, những người gần gũi với cộng đồng có thể góp phần tháo gỡ các vấn đề phát sinh ngay tại khu dân cư.

Tại xã Trà Côn, mô hình phát huy vai trò của đồng bào Khmer trong giữ gìn an ninh, trật tự đã ghi nhận những kết quả cụ thể. Từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, Công an xã tổ chức 12 cuộc tuyên truyền với 1.200 lượt người tham dự; đồng thời thực hiện 144 lượt tuyên truyền thông qua việc tranh thủ sự tham gia của chức sắc, chức việc và người có uy tín.

Nội dung tập trung vào nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, lừa đảo trên không gian mạng và những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào Khmer. Công an xã cũng tổ chức các lượt thăm hỏi tại các điểm chùa vào dịp lễ, Tết của đồng bào, qua đó tăng cường mối quan hệ gắn bó với sư sãi, Ban quản trị chùa và người dân.

Không chỉ dừng ở việc truyền đạt thông tin một chiều, sự phối hợp giữa Công an cơ sở với người có uy tín còn tạo thêm kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh trong cộng đồng. Khi người dân có thắc mắc hoặc gặp vướng mắc liên quan đến an ninh, trật tự, các lực lượng tại cơ sở có điều kiện tiếp cận, giải thích và hướng dẫn kịp thời, hạn chế để những bất đồng nhỏ kéo dài thành vụ việc phức tạp.

Theo thông tin từ Ban Nội chính Tỉnh ủy, toàn tỉnh hiện có 412 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là lực lượng có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới và củng cố khối đại đoàn kết tại địa phương. Việc phát huy vai trò của lực lượng này trong tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật góp phần tạo cầu nối giữa chính quyền với người dân, nhất là tại những địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.

Ngày 28/10/2026, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 89 người có uy tín tại phường Trà Vinh và một số xã, phường lân cận. Các báo cáo viên triển khai 6 chuyên đề, trong đó có chính sách đối với người có uy tín, bảo hiểm y tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Hoạt động này cho thấy công tác tuyên truyền pháp luật ngày càng được đặt trong mối liên hệ với việc thực hiện chính sách dân tộc và chăm lo đời sống người dân. Khi người có uy tín nắm rõ quy định, chính sách, họ có thể góp phần giải thích, vận động bà con thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình; đồng thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở để cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt hiệu quả lâu dài, yêu cầu đặt ra là tiếp tục lựa chọn nội dung gần với nhu cầu của người dân, tăng cường hình thức tuyên truyền trực tiếp, dễ hiểu và phù hợp với đặc điểm ngôn ngữ, văn hóa của từng cộng đồng. Những vấn đề như phòng tránh lừa đảo, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ tài sản và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cần được giải thích bằng tình huống cụ thể để người dân dễ nhớ, dễ áp dụng.

Cùng với đó, cần duy trì sự phối hợp giữa Công an cơ sở, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chức sắc tôn giáo và người có uy tín. Khi người dân được tiếp cận thông tin chính xác, được giải đáp kịp thời những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình, ý thức tự giác chấp hành pháp luật sẽ có thêm nền tảng để hình thành và lan tỏa trong cộng đồng.

Từ những buổi tuyên truyền tại chùa Khmer đến hoạt động hòa giải, vận động ở từng khu dân cư, vai trò của Công an cơ sở không chỉ thể hiện ở nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự mà còn ở việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân. Đây là một trong những cách thiết thực để xây dựng ý thức thượng tôn pháp luật, củng cố niềm tin và góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số.