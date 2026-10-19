Phát huy vai trò người cao tuổi trong gìn giữ bản sắc Việt tại Thái Lan

Liên hoan có sự tham dự của ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam toàn Thái Lan; ông Lương Xuân Hòa, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tỉnh Udon Thani; ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng Hội Người cao tuổi Udon Thani, cùng hơn 600 kiều bào và đại biểu.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh chúc mừng Hội người cao tuổi tỉnh Udon Thani. (Ảnh NVCC)

Phát huy vai trò người cao tuổi trong cộng đồng

Đây là liên hoan có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Hội Người cao tuổi tại địa bàn. Phát biểu tại sự kiện, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh đánh giá cao những hoạt động thiết thực của Hội Người cao tuổi tỉnh Udon Thani trong việc kết nối hội viên, chăm lo đời sống tinh thần và phát huy vai trò của người cao tuổi trong gia đình, cộng đồng và xã hội.

Nhấn mạnh truyền thống kính trọng người cao tuổi của dân tộc Việt Nam, Tổng Lãnh sự khẳng định các thế hệ đi trước đã dành nhiều tâm sức lao động, cống hiến, nuôi dưỡng con cháu và xây dựng quê hương, đất nước.

Không chỉ tích lũy những kinh nghiệm quý báu, người cao tuổi còn góp phần gìn giữ, truyền lại tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, đạo lý và văn hóa dân tộc cho thế hệ mai sau.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh phát biểu. (Ảnh NVCC)

Theo Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh, việc quan tâm, chăm sóc sức khỏe và tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp bằng trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín là trách nhiệm của mỗi gia đình và toàn xã hội. Đây cũng là biểu hiện của một cộng đồng nhân ái, nghĩa tình và nhân văn.

Ông bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của người cao tuổi trong cộng đồng người Việt Nam tại Udon Thani, đồng thời mong muốn các cụ tiếp tục sống vui, sống khỏe, giữ tinh thần lạc quan, nêu gương sáng cho con cháu và tích cực tham gia các hoạt động chung.

Tổng Lãnh sự cũng khuyến khích thế hệ trẻ quan tâm, chăm sóc người cao tuổi, kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình, cộng đồng và dân tộc.

Góp phần vun đắp quan hệ Việt Nam – Thái Lan

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan. Trong hành trình nửa thế kỷ qua, cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan, trong đó có bà con tại tỉnh Udon Thani, đã có những đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Qua nhiều thế hệ, kiều bào vừa nỗ lực hội nhập với xã hội sở tại, vừa gìn giữ tiếng Việt, phong tục truyền thống và tình cảm hướng về quê hương, đất nước.

Đại biểu tham dự liên hoan chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh NVCC)

Đặc biệt, người cao tuổi giữ vai trò quan trọng trong việc lưu giữ ký ức cộng đồng, truyền dạy ngôn ngữ, văn hóa và những giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ.

Bằng tinh thần đoàn kết, tình cảm gắn bó với cội nguồn và sự tôn trọng văn hóa Thái Lan, các cụ góp phần xây dựng hình ảnh tốt đẹp của cộng đồng người Việt Nam tại sở tại, đồng thời vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Dẫn lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Tuổi cao, chí khí càng cao”, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh biểu dương những đóng góp của Hội Người cao tuổi tỉnh Udon Thani và mong muốn Hội tiếp tục phát huy vai trò, đồng hành cùng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khon Kaen triển khai các hoạt động thiết thực, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 23/NQ-TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự gửi lời chúc mừng Hội Người cao tuổi tỉnh Udon Thani, chúc Hội tiếp tục phát triển vững mạnh, đoàn kết và tổ chức thêm nhiều hoạt động ý nghĩa; đồng thời chúc các cụ, các ông, các bà luôn mạnh khỏe, trường thọ, gia đình hạnh phúc, con cháu hiếu thảo.

Các đại biểu đều khảng định những đóng góp của Hội Người cao tuổi tỉnh Udon Thani. (Ảnh NVCC)

Tại sự kiện, ông Hồ Văn Lâm, Chủ tịch Hội Người Việt Nam toàn Thái Lan, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Thái – Việt Nam toàn Thái cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã đặt nền móng, xây dựng cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan đoàn kết, nghĩa tình và phát triển.

Ông khẳng định người cao tuổi không chỉ là chỗ dựa tinh thần của gia đình mà còn là những tấm gương sáng về đạo đức, lòng yêu quê hương, tinh thần đoàn kết, góp phần gìn giữ tiếng Việt, bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, truyền tình yêu nguồn cội cho thế hệ trẻ.