Phát huy vai trò người cao tuổi trong đời sống xã hội

Đại biểu dự Hội nghị khảo sát, đánh giá thực trạng vai trò của tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam cấp tỉnh trong giai đoạn hiện nay tại Hội Người cao tuổi tỉnh.

Hội NCT tỉnh được hình thành sau sáp nhập, hiện có 124 cơ sở Hội, 1.808 chi hội với 178.357 hội viên, chiếm trên 90% số NCT toàn tỉnh. Thời gian qua, Hội NCT các cấp bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”, phát huy vai trò NCT trong chăm sóc sức khỏe, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Từ năm 2025 đến nay, Hội NCT tỉnh và các cấp Hội chủ động phối hợp với các ngành, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” với nhiều hoạt động thiết thực. Toàn tỉnh tổ chức hơn 1.100 cuộc hội nghị, gặp mặt, tọa đàm, tuyên truyền; thăm, khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe cho hơn 25.000 lượt NCT; thăm hỏi, tặng quà hơn 11.600 lượt NCT, tổng trị giá gần 3,5 tỷ đồng.

Đại diện đoàn công tác của Ban Tổ chức, kiểm tra Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

NCT cũng tích cực tham gia các mô hình tự quản về môi trường, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh có hơn 30.900 NCT tham gia phát triển kinh tế; nhiều hội viên được hỗ trợ vốn, kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh doanh. Các cấp Hội đã tôn vinh 2.658 gương NCT tiêu biểu làm kinh tế giỏi. Cùng với đó, toàn tỉnh duy trì 1.204 câu lạc bộ NCT, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo môi trường để NCT giao lưu, rèn luyện sức khỏe và phát huy vai trò trong cộng đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu trao đổi, đánh giá kết quả hoạt động của Hội NCT sau sắp xếp tổ chức bộ máy; những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ và phát huy vai trò của tổ chức Hội với tư cách là thành viên của MTTQ Việt Nam. Các ý kiến cũng tập trung đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Hội, tăng cường phối hợp giữa Hội NCT với MTTQ và các tổ chức thành viên, qua đó tiếp tục phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của NCT trong xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.