Phát huy vai trò ngoại giao trong bảo đảm an ninh và thúc đẩy hợp tác trên không gian mạng

Các đại biểu chụp ảnh chung khai mạc hội thảo. (Nguồn: BTC)

Hội thảo có sự tham gia của đại diện các bộ, ngành và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngoại giao, công nghệ thông tin, an ninh mạng. Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao năng lực xây dựng chính sách về ngoại giao mạng và công nghệ, luật pháp quốc tế và các chuẩn mực ứng xử trên không gian mạng, cũng như về mô hình quản trị và chính sách an ninh mạng của các nước phát triển như Canada, Hà Lan và EU; nâng cao năng lực tham gia của Việt Nam tại các cơ chế hợp tác khu vực và đa phương về an ninh mạng.

Chương trình Hội thảo được xây dựng trên cơ sở tiếp nối Khóa đào tạo chính sách và nâng cao năng lực không gian mạng do Bộ Ngoại giao Việt Nam và Viện Nghiên cứu giải trừ quân bị Liên hợp quốc (UNIDIR) tổ chức tại Hà Nội, tháng 9/2026.

Tham dự phiên khai mạc có ông Chu Tuấn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế (Bộ Ngoại giao); ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng quốc gia; ông Jim Nickel, Đại sứ Canada tại Việt Nam; ông Rick Slettenhaar, Phó Trưởng Cơ quan đại diện, Đại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam; ông Rafael de Bustamante Tello, Phó Trưởng Phái đoàn EU tại Việt Nam, cùng các chuyên gia quốc tế và đại diện các bộ, ngành, doanh nghiệp.

Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế Chu Tuấn Đức phát biểu khai mạc. (Nguồn: BTC)

Phát biểu khai mạc, ông Chu Tuấn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam đang tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nước về an ninh mạng với các luật mới về an ninh mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trí tuệ nhân tạo…

Việt Nam cũng tham gia tích cực xây dựng khuôn khổ ứng xử có trách nhiệm của quốc gia trên không gian mạng tại ASEAN, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) và các tiến trình của Liên hợp quốc, trong cơ chế Nhóm Công tác mở (OEWG) trước đây và Cơ chế Toàn cầu về an ninh công nghệ thông tin và truyền thông hiện nay.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục phát huy vai trò điều phối, đại diện cho Việt Nam tại các diễn đàn ngoại giao quốc tế về không gian mạng; xây dựng lập trường quốc gia về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong môi trường mạng; chủ trì phản ứng ngoại giao kịp thời, phối hợp xử lý các sự cố nghiêm trọng để bảo vệ lợi ích quốc gia đồng thời duy trì quan hệ đối ngoại.

Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội Vũ Duy Hiền phát biểu tại hội thảo. (Nguồn: BTC)

Thay mặt Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội đánh giá cao sáng kiến của Bộ Ngoại giao cùng các đối tác, nhấn mạnh Hiệp hội sẵn sàng là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng chuyên gia, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp trong nước với các đối tác quốc tế hướng tới một môi trường số an toàn, có trách nhiệm và bao trùm.

Chia sẻ đánh giá của Bộ Ngoại giao, Đại sứ Canada Jim Nickel cho rằng không gian mạng và công nghệ số đã trở thành vấn đề chính sách đối ngoại, trong đó Bộ Ngoại giao có vai trò riêng trong điều phối liên ngành, xây dựng lòng tin với đối tác và đại diện lập trường quốc gia.

Phó Trưởng Phái đoàn EU Rafael de Bustamante Tello cho biết an ninh mạng và phòng chống tội phạm mạng là những lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện EU – Việt Nam từ tháng 01/2026, và EU sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm thông qua dự án ESIWA+.

Phó Đại sứ Hà Lan Rick Slettenhaar nhấn mạnh niềm tin là cốt lõi của ngoại giao không gian mạng và cần xây dựng các kênh liên lạc tin cậy giữa các quốc gia trước khủng hoảng.

Đại sứ Canada Jim Nickel phát biểu tại hội thảo. (Nguồn: BTC)

Trong hai ngày làm việc, các chuyên gia quốc tế hàng đầu đến từ Chương trình ESIWA+, Viện Nghiên cứu An ninh EU, Đại học La Trobe (Australia), Viện Chính sách Chiến lược Australia (ASPI), Trường Nghiên cứu Quốc tế S. Rajaratnam (RSIS, Singapore) và Bộ Ngoại giao Canada sẽ giới thiệu về mô hình quản trị an ninh mạng quốc gia của Hà Lan, Canada, EU và toàn cảnh chính sách an ninh mạng của Việt Nam; luật pháp quốc tế và các chuẩn mực trên không gian mạng; vai trò của ASEAN trong phối hợp khu vực; việc xây dựng văn bản lập trường quốc gia về việc áp dụng luật pháp quốc tế trên không gian mạng và đàm phán đa phương; đạo đức và an toàn trí tuệ nhân tạo, bảo vệ dữ liệu và niềm tin số.

Đặc biệt, các đại biểu sẽ được tham gia tình huống mô phỏng một chiến dịch tấn công mạng có liên quan tới quốc gia nhằm vào hạ tầng thông tin thiết yếu để thực hành phối hợp ứng phó ngoại giao trên cơ sở phân tích chuẩn mực và luật pháp quốc tế, xác định trách nhiệm quốc gia.

Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực không gian mạng. Tháng 10/2025, Việt Nam đã tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) và trở thành một trong ba nước đầu tiên trên thế giới, đồng thời là nước đầu tiên ở Đông Nam Á, phê chuẩn Công ước này.

Thông qua các hoạt động hợp tác với Canada, Hà Lan, EU và các đối tác, Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực tham gia và phát huy vai trò tích cực, có trách nhiệm trong các tiến trình khu vực và đa phương về không gian mạng và công nghệ.