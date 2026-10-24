Phát huy vai trò ngoại giao kinh tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng: Nhìn từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng
Giải báo chí xây dựng Đảng tỉnh Lâm Đồng lần thứ II - 2026
Tác giả: Hoàng Thị Như Quỳnh
Đơn vị: Giảng viên Khoa Lý luận cơ sở, Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng
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Phát huy vai trò ngoại giao kinh tế theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng: Nhìn từ thực tiễn tỉnh Lâm Đồng
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phat-huy-vai-tro-ngoai-giao-kinh-te-theo-tinh-than-dai-hoi-xiv-cua-dang-nhin-tu-thuc-tien-tinh-lam-dong-471044.html