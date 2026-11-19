Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức Nguyễn Ngọc Bảo đã tiếp Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth. Ảnh: Đắc Trường

Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ Helga Margarete Barth trong thúc đẩy quan hệ hai nước thời gian qua; bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ tiếp tục góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Đức ngày càng phát triển.

Chủ tịch Nhóm Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, Quốc hội Việt Nam khóa XVI đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức gồm 10 thành viên, đại diện cho các cơ quan của Quốc hội và các địa phương. Việc kiện toàn Nhóm trong nhiệm kỳ mới thể hiện sự coi trọng của Quốc hội Việt Nam đối với quan hệ Đối tác Chiến lược với Đức, đồng thời tạo thêm kênh thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa nghị sĩ hai nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức Nguyễn Ngọc Bảo phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Đức - đối tác quan trọng hàng đầu tại châu Âu, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Ngọc Bảo đánh giá, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược (2011 - 2026), hợp tác hai nước không ngừng được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, hợp tác kinh tế là trụ cột quan trọng; Đức là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Đức tại Đông Nam Á.

Để thúc đẩy quan hệ hai nước và hai Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc giữa các nghị sĩ, nhất là giữa hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị; chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lập pháp, giám sát, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và hiện đại hóa hoạt động nghị viện.

Về kinh tế, hai bên cần khai thác hiệu quả Hiệp định EVFTA, thúc đẩy phê chuẩn Hiệp định EVIPA, khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông.

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Helga Margarete Barth phát biểu tại cuộc tiếp. Ảnh: Đắc Trường

Đại sứ Helga Margarete Barth đánh giá cao thành phần và hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức; nhấn mạnh việc tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm có ý nghĩa quan trọng, góp phần giúp Quốc hội hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về hoạt động của nhau. Đại sứ mong muốn các thành viên Nhóm có thêm cơ hội thăm Đức, tìm hiểu hoạt động của Quốc hội Liên bang Đức.

Về hợp tác kinh tế, Đại sứ khẳng định Đức đánh giá Việt Nam có nhiều tiềm năng đầu tư, phát triển sản xuất và kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam trong các lĩnh vực công nghệ, bán dẫn, công nghiệp và kinh tế xanh. Trong đó, phía Đức mong muốn mở rộng hợp tác đường sắt, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp công nghệ, hỗ trợ đào tạo kỹ sư và kỹ thuật viên, nhất là đối với các dự án đường sắt quy mô lớn tại Việt Nam.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đắc Trường

Đại sứ cũng nhấn mạnh vai trò của cộng đồng người Việt Nam tại Đức trong thúc đẩy giao lưu nhân dân; đánh giá cao việc ngày càng có nhiều thanh niên Đức đến Việt Nam tìm hiểu văn hóa, con người và đất nước Việt Nam.

Đại sứ Helga Margarete Barth bày tỏ trân trọng việc thành lập và duy trì hoạt động của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức; khẳng định mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai Quốc hội và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.