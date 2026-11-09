Phát huy vai trò ngành Tư pháp trong xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật

Bà Vũ Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Tư pháp.

PV: Thưa bà, nhìn lại công tác tư pháp trong thời gian qua, đâu là những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng, tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh? Những kết quả đó đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân như thế nào?

Bà Vũ Thị Lệ Hằng: Thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 23/6/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, thời gian qua, Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh, cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt quản lý Nhà nước trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, HĐND, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 222 văn bản quy phạm pháp luật (gồm 92 nghị quyết và 130 quyết định), góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương.

Đặc biệt, tỉnh đã tập trung rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của hai tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn ban hành trước sáp nhập, đến ngày 01/6/2026, đã xử lý xong 100% số văn bản chịu tác động của việc sắp xếp, với 168/168 văn bản. Đối với nhóm văn bản thuộc diện phải xử lý xong trước ngày 01/3/2027 theo chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, đã xử lý 744/756 văn bản, đạt trên 98%; cấp xã hoàn thành 100% với 113/113 văn bản.

Cùng với đó, công tác tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật được triển khai đồng bộ, bảo đảm tập trung hoàn thành 100% nhiệm vụ theo yêu cầu, kịp thời phát hiện những quy định bất cập, chồng chéo, không còn phù hợp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

Cán bộ Tư pháp xã Nghinh Tường truyên truyền pháp luật trên nền tảng số.

PV: Ngày Pháp luật Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, mà còn góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật trong xã hội. Theo bà đâu là những khó khăn, hạn chế trong việc đưa pháp luật đến gần hơn với người dân, nhất là tại cơ sở và các nhóm đối tượng đặc thù?

Bà Vũ Thị Lệ Hằng: Từ thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là ở cơ sở và các nhóm đối tượng đặc thù vẫn còn một số khó khăn, thách thức cần quan tâm giải quyết.

Trước hết là sự khác biệt về điều kiện tiếp cận pháp luật giữa các địa bàn và nhóm dân cư. Điều kiện kinh tế, trình độ nhận thức, khả năng tiếp cận thông tin pháp luật của người dân chưa đồng đều, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật và người dân ở các địa bàn còn nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nguồn lực về con người, kinh phí, cơ sở vật chất dành cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở còn những hạn chế nhất định.

Đặc biệt, trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, trong đó có công chức làm công tác tư pháp và đội ngũ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng lớn, yêu cầu về tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật chưa đồng đều, nhất là tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

PV: Trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp, ngành Tư pháp đang triển khai những giải pháp trọng tâm nào để đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và nâng cao hiệu quả tiếp cận pháp luật của người dân?

Bà Vũ Thị Lệ Hằng: Với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, hướng mạnh các hoạt động tư pháp về cơ sở, ngành Tư pháp tập trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, sát với nhu cầu của người dân.

Thứ hai, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa các kênh tiếp cận thông tin pháp luật. Tăng cường ứng dụng các nền tảng số, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; xây dựng các sản phẩm truyền thông trực quan, dễ hiểu như infographic, video ngắn, tài liệu điện tử để cung cấp thông tin pháp luật chính thống, kịp thời.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý, chú trọng các đối tượng yếu thế. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh.

Cùng với các giải pháp trên, ngành Tư pháp tiếp tục tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, địa phương; chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng tuyên truyền và ứng dụng công nghệ số cho đội ngũ làm công tác pháp luật, bảo đảm các hoạt động được triển khai đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với thực tiễn.

PV: Hướng tới mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, xin bà cho biết những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Tư pháp trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phát huy trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, công chức và lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật trong toàn xã hội.

Bà Vũ Thị Lệ Hằng: Trong thời gian tới, ngành Tư pháp tỉnh Thái Nguyên xác định trọng tâm một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Thứ nhất, nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện thể chế gắn với đổi mới công tác tổ chức thi hành pháp luật.

Thứ hai, đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, lấy người dân làm trung tâm.

Thứ ba, gắn nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật với cải cách hành chính, bảo đảm quyền tiếp cận pháp luật của người dân.PV: Xin trân trọng cảm ơn bà về cuộc trao đổi này!