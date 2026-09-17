Phát huy vai trò ngành Pháp chế Quân đội trong xây dựng và phổ biến pháp luật
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng và ngành Pháp chế Quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang gửi thư chúc mừng, ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với công tác xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật trong Quân đội.
Dưới đây là nội dung Thư của Đại tướng Phan Văn Giang:
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