Phát huy vai trò nêu gương, thượng tôn pháp luật trong hệ thống Mặt trận

Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe giới thiệu chuyên đề “Một số nội dung chính của Luật Hòa giải cơ sở năm 2026” do TS Ngô Quỳnh Hoa - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp trình bày; chuyên đề “Phòng, chống tội phạm trên không gian mạng - Đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng; phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong tuyên truyền, vận động Nhân dân” do Trung tá Phạm Thùy Dung - Cán bộ phòng 3, Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an trình bày. Đây là hai chuyên đề thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống xã hội và yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của hệ thống Mặt trận.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trần Thắng cho biết, Ngày Pháp luật Việt Nam là dịp để tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, khẳng định vị trí, vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật của mỗi cơ quan, tổ chức và cá nhân. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng văn hóa thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, hướng tới xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đối với MTTQ Việt Nam, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, gắn liền với chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước; thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

"Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Mặt trận góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với các tầng lớp Nhân dân; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của người dân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân" - Phó Chủ tịch Trần Thắng chia sẻ.

Báo cáo viên trình bày chuyên đề tại Hội nghị.

Theo Phó Chủ tịch Trần Thắng, nhận thức rõ vị trí, vai trò và trách nhiệm đó, hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đều quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên ở Trung ương và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật, bảo đảm thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống Mặt trận, phát huy vai trò của Mặt trận và các tổ chức thành viên trong vận động Nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

Nhấn mạnh các chuyên đề tại Hội nghị đã cung cấp những kiến thức pháp luật thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng thực tiễn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Trần Thắng đề nghị, các ban, đơn vị tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong học tập, tìm hiểu và chấp hành pháp luật; phát huy vai trò nêu gương, tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, phát huy hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch Trần Thắng cũng đề nghị, các ban, đơn vị chủ động đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ tiếp cận; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh và kiến nghị của Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt chú trọng trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ.

"Những kiến thức được trang bị tại Hội nghị sẽ được vận dụng thiết thực vào công việc và cuộc sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận gương mẫu, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới" - Phó Chủ tịch Trần Thắng nhấn mạnh.