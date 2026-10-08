Phát huy vai trò nêu gương, đổi mới của cán bộ

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 221 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư làm việc với Ban Thường vụ xã Nam Phước về công tác tổ chức, cán bộ. Ảnh: N.ĐOAN

Đánh giá cán bộ lãnh đạo hằng quý

Trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được thể hiện trực tiếp thông qua kết quả, hiệu quả công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cụ thể hóa chủ trương của Trung ương, đầu năm 2026, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai đánh giá, xếp loại hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm thường xuyên kiểm điểm lề lối làm việc, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ gắn với vị trí đang đảm nhiệm; nêu cao tinh thần đấu tranh, tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Ở cấp cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn đã xây dựng khung tiêu chí cụ thể cho từng chức danh, nhóm chức danh và gắn đánh giá với sản phẩm, nhiệm vụ được giao. Kết quả được lượng hóa theo thang điểm 100, trong đó nhóm tiêu chí chung chiếm 30% và nhóm tiêu chí về kết quả thực hiện nhiệm vụ chiếm 70%.

Đảng ủy phường yêu cầu xác định rõ danh mục công việc, sản phẩm đối với từng chức danh cán bộ thuộc diện quản lý theo từng quý. Như vậy, khi đánh giá cuối quý, cán bộ không chỉ được xem xét ở tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật hay tác phong công tác, mà quan trọng hơn là đã được giao nhiệm vụ gì, tiến độ thực hiện, chất lượng sản phẩm và đóng góp cụ thể vào kết quả chung của cơ quan, địa phương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn Lê Thị Thanh Duyên, công tác đánh giá cán bộ theo quý dần đi vào nền nếp và bước đầu tạo được chuyển biến tích cực, không nhất thiết là đủ số lượng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo tỷ lệ 20%. Điều quan trọng hơn là tác động của phương pháp đánh giá đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Khi nhiệm vụ và sản phẩm được xác định cụ thể ngay từ đầu, cán bộ có ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình, chủ động hơn trong công việc, nhất là đối với những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, nhiệm vụ đột xuất. Người đứng đầu cũng có cơ sở cụ thể để theo dõi tiến độ, nhắc nhở, tháo gỡ khó khăn và kịp thời chấn chỉnh những hạn chế.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Nam Phước đã cụ thể hóa tiêu chí trách nhiệm giải trình, gắn đánh giá với chức năng, nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch và kết quả thực hiện của từng tập thể, cá nhân. Xác định rõ sản phẩm đầu ra theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm”, bảo đảm tính định lượng, minh bạch và khả thi.

Bí thư Đảng ủy xã Nam Phước Cao Thanh Hải nhìn nhận, việc đánh giá theo quý đã tạo chuyển biến tích cực trong phương pháp quản lý cán bộ; giúp nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên được nâng lên, vai trò nêu gương của người đứng đầu được phát huy; tạo sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ của nhân dân vào hiệu quả vận hành mô hình mới.

Yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên

Tại Nghị quyết số 24-NQ/TW, Bộ Chính trị khẳng định dấn thân, đổi mới, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung là phẩm chất cốt lõi, trách nhiệm chính trị và yêu cầu tự thân của cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể, hiệu quả thực thi, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp làm thước đo để đánh giá.

Khuyến khích đổi mới, sáng tạo, kiến tạo cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá gắn với siết chặt kỷ luật, kỷ cương, minh bạch, trách nhiệm giải trình và kiểm soát quyền lực. Phân định rõ giữa đổi mới và vi phạm; thực hiện nhất quán, xuyên suốt cơ chế “giao quyền - giám sát thực thi - quản trị rủi ro - đánh giá bằng kết quả”.

Bà Lê Thị Thanh Duyên cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn sẽ tập trung quán triệt tinh thần Nghị quyết số 24-NQ/TW đến cán bộ, đảng viên. Làm cho mỗi cán bộ nhận thức rõ rằng tiên phong, gương mẫu, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là yêu cầu tự thân trong giai đoạn mới. Đảng ủy yêu cầu gắn tinh thần dám nghĩ, dám làm với nhiệm vụ và sản phẩm cụ thể.

“Chúng tôi xác định thước đo cuối cùng của tinh thần đổi mới không phải là cán bộ đã nói và đề xuất bao nhiêu sáng kiến, mà công việc có chuyển biến, điểm nghẽn có được tháo gỡ, người dân có được phục vụ tốt hơn và mức độ hài lòng của nhân dân như thế nào. Đây cũng là một trong những quan điểm cốt lõi của Nghị quyết số 24-NQ/TW”, bà Duyên nói.

Từ thực tiễn địa phương, ông Nguyễn Hồng Lai, Bí thư Đảng ủy xã Trà Tân chia sẻ, trong quá trình cụ thể hóa nghị quyết của Đảng và đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Đảng ủy Trà Tân nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, cán bộ sẽ nắm chắc chủ trương, hiểu pháp luật, bám sát thực tiễn và dám chịu trách nhiệm thì công việc được giải quyết nhanh chóng, giảm thời gian, chi phí và tạo thuận lợi hơn cho người dân.

“Đối với một xã miền núi như Trà Tân, chúng tôi luôn nhấn mạnh yêu cầu “gần dân để hiểu dân, hiểu dân để phục vụ dân tốt hơn”. Có nhiều hộ dân ở các thôn phải di chuyển quãng đường khá xa mới đến được trung tâm xã.

Vì vậy, cán bộ không chỉ ngồi ở trụ sở chờ dân đến mà phải chủ động xuống cơ sở, đối thoại, nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn ngay từ thôn, chi bộ. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, cũng là yêu cầu về tác phong công tác, phương thức lãnh đạo trong điều kiện mới”, ông Lai nói.