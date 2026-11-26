Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên phối hợp với doanh nghiệp, tổ chức Chương trình tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Trong năm đầu triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, yêu cầu cốt lõi đặt ra là khơi dậy nội lực, tạo điểm tựa sinh kế vững chắc để người dân tự tin thoát nghèo.

Từ thực tiễn cơ sở, nhất là ở địa bàn đang chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa như xã Điềm Thụy, vai trò cầu nối, đồng hành của Mặt trận Tổ quốc đang in đậm dấu ấn qua những mô hình cụ thể, cách làm thiết thực.

Từ những mô hình sinh kế sát thực tiễn cơ sở

Bám sát định hướng của cấp trên và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm Thụy đã cụ thể hóa nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới thành 11 chỉ tiêu hành động. Kết quả, tập thể cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hoàn thành toàn diện 11 chỉ tiêu được giao, trong đó có 6 chỉ tiêu vượt mức, tạo chuyển biến rõ nét trong chăm lo đời sống người dân, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và nhóm yếu thế.

Điểm nhấn trong công tác giảm nghèo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm Thụy năm 2026 là chuyển dịch từ hỗ trợ cứu trợ đơn thuần sang trao "cần câu," gắn hỗ trợ nguồn lực với đào tạo kỹ năng sản xuất. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã rà soát kỹ nhu cầu từng gia đình để triển khai mô hình sinh kế phù hợp.

Trong năm 2026, xã hỗ trợ 3 mô hình sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí 63 triệu đồng (vượt 1 mô hình so với kế hoạch), hoàn thành triển khai sớm ngay trong tháng 6/2026 để các hộ kịp đưa nguồn lực vào sản xuất, chăn nuôi, tạo thu nhập ổn định.

Song hành với hỗ trợ mô hình, công tác đào tạo nghề được chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Thái Nguyên mở lớp dạy nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi cho 35 học viên. Qua lớp học, người dân được trang bị kiến thức khoa học kỹ thuật, quy trình phòng trị bệnh cho vật nuôi, từng bước đổi mới tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ sang sản xuất an toàn, hạn chế rủi ro dịch bệnh.

Cùng nguồn lực trực tiếp cho sinh kế, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc tại Điềm Thụy được khơi dậy qua huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo an sinh. Tham mưu tổ chức tốt Tháng cao điểm, Tuần cao điểm Tết vì người nghèo, xã huy động được nguồn lực xã hội hóa lớn trong dịp Tết năm 2026 và tiếp tục mở rộng quy mô vận động hướng tới Tết năm 2027.

Trong năm 2026, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trao tặng 889 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa nhà ở cho 4 hộ gia đình với tổng kinh phí 210 triệu đồng.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm Thụy bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại xóm Hà Châu.

Tinh thần tương thân tương ái còn lan tỏa tới các địa phương khó khăn trong tỉnh khi xã trao quà cho hộ nghèo xã Tân Khánh và xe đạp cho học sinh nghèo tại xã Sảng Mộc. Dịp khai giảng năm học mới 2026-2027, hàng chục suất quà cũng được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực tới trường.

Gắn giảm nghèo với nông thôn mới và đồng thuận xã hội

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm Thụy lồng ghép chặt chẽ mục tiêu giảm nghèo bền vững với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tại 23/23 khu dân cư, mô hình tự quản tiết kiệm từ rác tái chế gây quỹ vì phụ nữ và trẻ em nghèo được duy trì nền nếp.

Riêng năm 2026, mô hình thu được 138 triệu đồng, dùng thăm hỏi, tặng quà cho 70 trẻ mồ côi, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo và phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, vừa giữ gìn môi trường sáng-xanh-sạch, vừa tạo nguồn quỹ nhân ái tại cộng đồng.

Diện mạo nông thôn mới ở Điềm Thụy tiếp tục khởi sắc từ những công trình chào mừng Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI (tháng 5/2026) và Ngày thành lập tỉnh Thái Nguyên. Với tổng kinh phí 242 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã triển khai 3 công trình gồm các tuyến đường điện năng lượng mặt trời và tuyến đường cây xanh.

Đặc biệt, dịp tổ chức đồng loạt Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại 100% khu dân cư, từ nguồn xã hội hóa, địa phương trao tặng 23 bộ máy tính cho 23 khu dân cư với tổng kinh phí 575 triệu đồng, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ở cơ sở.

Là xã có diện tích đất công nghiệp lớn nhất tỉnh Thái Nguyên với 9 khu, cụm công nghiệp và 21 công trình, dự án đang triển khai, Điềm Thụy chú trọng tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng và ổn định sinh kế người dân vùng dự án. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức gần 200 buổi tuyên truyền, vận động và đối thoại qua 2 hội nghị chuyên đề giải phóng mặt bằng.

Nhờ kiên trì, sâu sát, 58 hộ gia đình tự nguyện tháo dỡ nhà cửa, bàn giao mặt bằng sạch dù chưa nhận đất tái định cư ngoài thực địa; đồng thời phối hợp chi trả bồi thường cho 1.360 hộ trên diện tích 146,9ha, số tiền 707 tỷ đồng. Cùng với 4 hội nghị phản biện xã hội và các hội nghị "Tháng nghe dân nói," Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã góp phần củng cố sự đồng thuận của nhân dân.

Trao đổi về kinh nghiệm triển khai và định hướng thời gian tới, bà Thân Thị Quyên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm Thụy cho biết: Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, trọng tâm là giai đoạn 2026-2030, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm Thụy xác định giảm nghèo bền vững phải tạo được sinh kế lâu dài và khơi dậy ý chí tự lực của người dân.

Ngay từ đầu năm 2026, xã rà soát cụ thể hoàn cảnh từng hộ nghèo, hộ cận nghèo để xây dựng mô hình sinh kế phù hợp và triển khai sớm từ tháng 6/2026, giúp bà con có thời gian quay vòng vốn, phát triển sản xuất; đồng thời phối hợp mở lớp dạy nghề sử dụng thuốc thú y trong chăn nuôi để người dân nắm kỹ thuật, giảm rủi ro.

Bà Thân Thị Quyên (áo đỏ) - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Điềm Thụy cùng đoàn công tác của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đến thăm hỏi, động viên và trao hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xóm Hương Chúc.

Bà Quyên chia sẻ thêm: "Điều đáng trân trọng nhất ở Điềm Thụy là tinh thần đoàn kết, tương trợ trong cộng đồng. Từ nguồn xã hội hóa xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, huy động Quỹ Vì người nghèo dịp Tết đến mô hình tiết kiệm từ rác tái chế ở 23/23 khu dân cư, mỗi người dân đều vừa là chủ thể xây dựng nông thôn mới, vừa sẻ chia với hoàn cảnh khó khăn.

Trong bối cảnh địa phương đang triển khai nhiều khu, cụm công nghiệp và dự án lớn, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã sẽ tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, lắng nghe nhân dân, giám sát chính sách an sinh, hỗ trợ chuyển đổi nghề và nhân rộng mô hình sinh kế hiệu quả, quyết tâm không để hộ nghèo, hộ cận nghèo bị bỏ lại phía sau."

Từ kết quả năm đầu tiên của giai đoạn 2026-2030 tại xã Điềm Thụy cho thấy, khi Mặt trận Tổ quốc sâu sát cơ sở, khơi thông sức dân và gắn hỗ trợ sinh kế với đào tạo nghề, giám sát chính sách, các chương trình mục tiêu quốc gia sẽ phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần giúp tỉnh Thái Nguyên thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới phát triển toàn diện./.