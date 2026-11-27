Đổi mới phương thức hoạt động từ những mô hình gần dân

Điểm nổi bật trong hoạt động của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 3 là phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, gắn với những vấn đề cụ thể từ cơ sở.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Trần Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, xây dựng đô thị văn minh, nhiều mô hình đã tạo chuyển biến rõ nét. Tiêu biểu, phường Đông Ngạc triển khai mô hình “Chung tay bảo vệ môi trường ao, hồ xanh - sạch - đẹp”, huy động 400 đoàn viên, hội viên, người dân cùng các lực lượng phối hợp tổng vệ sinh, xử lý môi trường tại 9 ao, hồ, trục vớt 6 khối rác thải. Mô hình “Mái đê xanh” thu hút hơn 300 người dân tham gia dọn dẹp, trồng hoa trên tuyến đê dài 1.425m, góp phần xóa bỏ các điểm tập kết rác không đúng quy định.

Tại phường Tây Tựu, phong trào xây dựng địa bàn dân cư “Sáng - xanh - sạch - đẹp” được triển khai với nhiều phần việc cụ thể. Các đơn vị tổ chức 56 buổi vệ sinh môi trường định kỳ, thu hút hơn 15.128 lượt người tham gia; trồng mới 2.210 cây xanh, thu gom 3.457 tấn rác, khơi thông 4.700m dòng chảy, chăm sóc 27 tuyến đường nở hoa, bích họa và tuyến đường tự quản.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô Nguyễn Kim Lê, Cụm trưởng Cụm thi đua số 3 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Phường Yên Hòa huy động hơn 122 triệu đồng xã hội hóa để triển khai các mô hình “Góc phố xanh - hạnh phúc”, “Góc phố bình yên”, trồng mới 34 cây xanh, lắp đặt 7 ghế đá.

Trong khi đó, phường Phú Thượng khánh thành 3 công trình “Ngõ/phố xanh - văn minh - kiểu mẫu” với tổng kinh phí hơn 230 triệu đồng.

Nhiều cách làm sáng tạo cũng được triển khai tại các địa bàn. Tiêu biểu, phường Nghĩa Đô xây dựng mô hình “Ngõ đèn lồng - Phố cờ hoa”, “Khu vườn tôi yêu”, “Tuyến phố Cựu chiến binh treo cờ Tổ quốc”. Phường Cầu Giấy có mô hình “Ngõ phố hạnh phúc - cờ đèn chung vui”, “Góc phố xanh - sạch - đẹp”, công trình tranh tường bích họa tại ngõ 29-31 Dịch Vọng với diện tích 120m². Phường Thượng Cát duy trì phong trào “Ngày thứ bảy xanh”, xây dựng mô hình “Tổ dân phố văn minh - an toàn - tự quản”, “Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”. Phường Tây Hồ triển khai “Tháng nghe dân nói”, “Chi hội phụ nữ số”, “Thước phim đỏ”, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục dựng, trình chiếu các bộ phim lịch sử cách mạng.

Đáng chú ý, chuyển đổi số đang trở thành hướng đổi mới trong hoạt động của Mặt trận. Các phường: Nghĩa Đô, Xuân Đỉnh, Thượng Cát, Phú Thượng, Đông Ngạc triển khai mô hình “Hòm thư số - Mặt trận lắng nghe ý kiến nhân dân”, tạo thêm kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ cơ sở.

Đại diện đơn vị trong Cụm thi đua số 3 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Tại phường Cầu Giấy, mô hình “Mặt trận số - Lắng nghe nhân dân nói” mở rộng kênh tiếp nhận ý kiến, phản ánh, đề xuất và hiến kế của người dân; mô hình “Cán bộ Mặt trận tác nghiệp cùng AI” góp phần đổi mới hoạt động tuyên truyền.

Cùng với đó, các mô hình “Bình dân học vụ số”, “Tổ phụ nữ số”, “Thanh niên với chuyển đổi số” được triển khai theo hướng đưa kỹ năng số đến gần người dân. Cán bộ, đoàn viên, hội viên trực tiếp hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, iHanoi, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt...

Đại diện đơn vị trong Cụm thi đua số 3 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Theo tổng kết của Cụm thi đua, năm 2026, các đơn vị trong Cụm thi đua đã xây dựng 89 mô hình và 80 điển hình “Dân vận khéo”. Các mô hình tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và xây dựng hệ thống chính trị, góp phần khơi dậy tinh thần tự quản, trách nhiệm và sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động Mặt trận

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Trần Thị Phương Hoa ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị trong Cụm thi đua số 3; đánh giá cao những đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, hiệu quả chuyển đổi số và các mô hình thiết thực góp phần nâng cao chất lượng sống của nhân dân.

Đồng chí nhấn mạnh, năm 2026, trước yêu cầu giải quyết 5 điểm nghẽn và triển khai các dự án trọng điểm của thành phố, công tác giải phóng mặt bằng đặt ra nhiều áp lực đối với cơ sở. Trong đó, Mặt trận các cấp đã phát huy vai trò tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Trưởng ban Tuyên giáo và công tác xã hội Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hoàng Thu Hồng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Cùng với đó, các đơn vị đã hoàn thành việc sắp xếp tổ dân phố, Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, bảo đảm hoạt động ổn định, thông suốt. Công tác an sinh xã hội được triển khai hiệu quả thông qua các hoạt động vận động Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Vì biển đảo Việt Nam, chăm lo, tặng quà gia đình chính sách. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được quan tâm; các mô hình “Tháng nghe dân nói”, “Dân vận khéo” và chuyển đổi số mang lại luồng sinh khí mới cho hoạt động Mặt trận ở cơ sở.

Đại diện đơn vị trong Cụm thi đua số 3 báo cáo tại hội nghị. Ảnh: B.Duy

Về nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Trần Thị Phương Hoa đề nghị, các đơn vị tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; quan tâm hoàn thiện mô hình tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy rõ hơn vai trò của Mặt trận trong hệ thống chính trị.

Đặc biệt, các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số đồng bộ, tăng cường tương tác giữa Mặt trận với người dân trên nền tảng số. Qua đó, nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình, kịp thời lắng nghe và phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cụm thi đua số 3 đã suy tôn, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Yên Hòa; đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cho 3 đơn vị gồm Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường: Đông Ngạc, Phú Thượng và Cầu Giấy. Hội nghị cũng bầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường Phú Thượng và Phú Diễn làm Cụm trưởng, Cụm phó Cụm thi đua số 3 năm 2027.