Phát huy vai trò Mặt trận duy trì các mô hình văn minh tự quản
Từ sự chung tay của các tổ chức đoàn thể và nhân dân, nhiều tuyến phố, công viên tại phường Dương Nội đang ngày càng phong quang, xanh – sạch – đẹp. Đây là kết quả thiết thực khi MTTQ phường cụ thể hóa chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội thông qua 10 mô hình thực hành quy tắc ứng xử, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phat-huy-vai-tro-mat-tran-duy-tri-cac-mo-hinh-van-minh-tu-quan-246261123151911462.htm