Chương trình Gặp mặt và tôn vinh các thanh niên làm sáng tạo nội dung số tích cực trên không gian mạng năm 2026 lần đầu tiên được tổ chức nhằm phát hiện, biểu dương những bạn trẻ có sản phẩm, kênh và hoạt động sáng tạo nội dung số thiết thực, có sức ảnh hưởng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.