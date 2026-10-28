Phát huy vai trò Mặt trận, củng cố đồng thuận trong Nhân dân

Hiện xã Vĩnh Hậu có 7.722 người dân tộc Khmer, chiếm 18,43% dân số; 119 người dân tộc Hoa, chiếm 0,28% và 99 người thuộc các dân tộc khác, chiếm 0,24%. Toàn xã có 51 hộ nghèo, trong đó 20 hộ dân tộc thiểu số, chiếm 39,22%; có 54 hộ cận nghèo, trong đó 17 hộ dân tộc thiểu số, chiếm 31,48%. Xã có 10 cơ sở tôn giáo, trong đó 5 cơ sở thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Lê Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hậu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, báo cáo tại buổi kiểm tra.

Từ đầu năm đến nay, tình hình dân tộc, tôn giáo trên địa bàn ổn định. Đồng bào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do địa phương phát động. Các chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Đời sống văn hoá, văn nghệ của đồng bào dân tộc luôn được gìn giữ và phát huy.

Tại buổi làm việc, ông Lê Quốc Thắng, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hậu cho biết, địa phương đã tham mưu, chủ trì tổ chức 3 cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp uỷ với Nhân dân, thu hút 200 lượt người tham dự, với 59 ý kiến, kiến nghị; công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức, thiết lập đường dây nóng, hộp thư số và đăng tải tin, bài trên mạng xã hội; tổ chức 2 cuộc giám sát chuyên đề, tham gia góp ý, phản biện 30 văn bản gồm nghị quyết, chương trình, kế hoạch. Qua đó, kịp thời nắm bắt tình hình, dư luận trong Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội.

Nhiều khu dân cư tiêu biểu được xây dựng, góp phần phát huy tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đánh giá cao những kết quả Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Hậu đạt được thời gian qua. Ông Bùi Minh Hải đề nghị thời gian tới, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động theo hướng “gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ thực hiện”; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội nhằm nâng cao tốc độ, hiệu quả truyền tải thông tin.

Ông Bùi Minh Hải, Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau, đề nghị xã Vĩnh Hậu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, sát dân, dễ hiểu, dễ thực hiện; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng công nghệ số và mạng xã hội.

Đồng thời, phát huy vai trò của chức sắc, chức việc tôn giáo và người có uy tín trong đồng bào dân tộc, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Mặt trận cần chủ động lắng nghe, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân đến cấp uỷ, chính quyền để xem xét, giải quyết; lấy sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân làm thước đo hiệu quả hoạt động./.