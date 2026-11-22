Năm 2026, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Nam Cường đã chủ động tham mưu triển khai các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, gắn với yêu cầu củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, giữ vững ổn định địa bàn. Trong đó, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ vùng trời, đất quốc phòng; tham mưu tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt kết quả xuất sắc.

Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2026 (Ảnh: BCHQS phường Nam Cường).

Cùng với thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Ban CHQS phường chú trọng kiện toàn tổ chức, tiếp nhận lực lượng bộ đội chính quy theo quy định; tham mưu thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Công tác xây dựng lực lượng dân quân tự vệ được triển khai theo phương châm vững mạnh, rộng khắp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tại cơ sở.

Công tác huấn luyện được tổ chức bảo đảm 100% nội dung, thời gian theo kế hoạch, tỷ lệ khá, giỏi đạt 83,2%. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 đạt kết quả giỏi.

Không chỉ tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, Ban CHQS phường còn tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. Đơn vị đã huy động 200 ngày công vệ sinh môi trường, trồng cây trên hơn 10 km đường, hỗ trợ hộ cận nghèo; phối hợp lấy mẫu 147 hài cốt liệt sĩ và tổ chức an táng 2 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Minh Bảo.

Toàn cảnh hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng của phường Nam Cường (Ảnh: Ban CHQS phường Nam Cường).

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2026, các đại biểu đã tập trung phân tích những tồn tại, hạn chế, đề xuất giải pháp khắc phục. Trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu, chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện và thực hiện hiệu quả công tác tuyển quân.

Năm 2027, Ban CHQS phường Nam Cường xác định tiếp tục phát huy vai trò cơ quan tham mưu về công tác quân sự, quốc phòng; quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các ban, ngành, đoàn thể trong nắm bắt tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

UBND phường Nam Cường khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2026 (Ảnh: Ban CHQS phường Nam Cường).

Dịp này, UBND phường Nam Cường biểu dương, khen thưởng 3 tập thể và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2026.