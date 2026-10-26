Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Trường THCS Nhân Hà (Ninh Bình) tạo sức mạnh phát triển

Từ chủ trương đến trách nhiệm trong từng công việc

Sắp xếp các cơ sở giáo dục đặt ra yêu cầu kiện toàn tổ chức, đồng thời mở ra cơ hội chia sẻ đội ngũ, kinh nghiệm và nguồn lực để nâng cao chất lượng dạy học. Với Trường THCS Nhân Hà, nhiệm vụ trước hết là giữ ổn định hoạt động tại Trường chính và các phân hiệu giúp giáo viên yên tâm công tác, học sinh được học tập ổn định và cha mẹ học sinh tin tưởng vào hướng phát triển của nhà trường.

Hội nghị công bố các quyết định về thành lập tổ chức đảng và công tác cán bộ tại các cơ sở giáo dục xã Nhân Hà.

Đảng bộ Trường THCS Nhân Hà được thành lập theo Quyết định số 279-QĐ/ĐU ngày 24 tháng 8 năm 2026 của Đảng ủy xã Nhân Hà, trực thuộc Đảng ủy xã. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt ra nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy vai trò lãnh đạo trong củng cố khối đoàn kết, giữ vững kỷ cương và thống nhất hành động vì sự phát triển của nhà trường.

Trong nhà trường, Đảng ủy lãnh đạo bằng chủ trương, nghị quyết, công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và sự nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, Lãnh đạo nhà trường cụ thể hóa thành kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm và tổ chức thực hiện theo chức năng, thẩm quyền. Sự thống nhất từ định hướng đến hành động giúp đưa nghị quyết vào công việc hằng ngày, lấy kết quả thực hiện làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Vai trò của tổ chức đảng được thể hiện qua những việc làm thiết thực: Lắng nghe tâm tư của đội ngũ, tháo gỡ khó khăn trong phối hợp giữa trường chính và các phân hiệu, chăm lo điều kiện học tập của học sinh, tiếp thu ý kiến của cha mẹ học sinh. Những việc làm ấy góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận, phát huy tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, giáo viên và người lao động vì sự phát triển chung của nhà trường.

Sau sắp xếp, Trường THCS Nhân Hà gồm một trường chính và các phân hiệu

Trường chính và các phân hiệu cùng chung một hướng phát triển

Trường THCS Nhân Hà kế thừa truyền thống, kinh nghiệm và thế mạnh của các đơn vị trước sắp xếp. Những khác biệt về cơ sở vật chất, đội ngũ và đặc điểm học sinh đặt ra yêu cầu quản lý thống nhất đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế tại trường chính và từng phân hiệu. Nhà trường triển khai kế hoạch giáo dục chung, thống nhất yêu cầu chuyên môn, chế độ thông tin và trách nhiệm phối hợp. Sự thống nhất được thể hiện trong từng công việc: Theo dõi tiến độ chương trình, kịp thời trao đổi, tháo gỡ khó khăn chuyên môn, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến học sinh. Dù có điều kiện riêng, các cơ sở đều cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.

Trên cương vị Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Nhân Hà, đồng chí Trương Thị Ngọc Lan cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo nhà trường xác định xây dựng khối đoàn kết là nhiệm vụ xuyên suốt. Đoàn kết được bồi đắp bằng sự công bằng trong phân công nhiệm vụ, minh bạch trong đánh giá, tôn trọng ý kiến đồng nghiệp và sẵn sàng hỗ trợ nhau trong công việc. Cán bộ, đảng viên nêu gương bằng tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm và thái độ hợp tác. Từ việc giáo viên chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy, cán bộ quản lý kịp thời tháo gỡ vướng mắc đến sự tận tâm của nhân viên, mỗi đóng góp đều góp phần gắn kết đội ngũ, tạo sức mạnh chung cho nhà trường sau sắp xếp.

Lấy sự tiến bộ của học sinh làm thước đo

Hoạt động giáo dục kỹ năng cho học sinh Trường THCS Nhân Hà ↵

Mục tiêu của việc kiện toàn tổ chức và đổi mới quản lý là tạo điều kiện để học sinh được học tập tốt hơn. Vì vậy, cùng với ổn định nền nếp, Trường THCS Nhân Hà chú trọng thực hiện chương trình giáo dục, hỗ trợ học sinh còn khó khăn trong học tập, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu và chuẩn bị cho học sinh lớp 9 bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT.

Việc phối hợp chuyên môn giữa Trường chính và các phân hiệu hướng đến chia sẻ những cách dạy hiệu quả, nhận diện nội dung học sinh còn hạn chế và điều chỉnh phương pháp phù hợp. Mỗi kết quả kiểm tra cần giúp giáo viên hiểu rõ hơn khả năng của học sinh, từ đó có biện pháp hỗ trợ để các em tiến bộ.

Nhà trường chú trọng xây dựng môi trường xanh, sạch đẹp, an toàn, hạnh phúc bằng những việc làm cụ thể: Các cô giáo hướng dẫn học sinh chăm sóc cây xanh, giữ vệ sinh trường lớp, sắp xếp góc học tập gọn gàng; rèn kỹ năng tự bảo vệ, phòng tránh tai nạn thương tích, đảm bảo an toàn giao thông, không có bạo lực học đường.

Đối với đội ngũ nhà giáo, trách nhiệm nêu gương còn thể hiện ở việc tiếp nhận, sử dụng và chia sẻ thông tin chính xác; ứng xử chuẩn mực trong nhà trường và trên môi trường mạng. Qua đó, giáo viên giúp học sinh hình thành thói quen sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, biết nhận diện thông tin thiếu tin cậy và tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết.

Đồng hành để vun đắp niềm tin

Đồng chí Ngô Trung Hiếu, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Hà (thứ 4 từ phải qua) cùng các đại biểu dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 Trường THCS Nhân Hà

Sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh và các thế hệ cựu học sinh trong ngày khai giảng năm học 2026-2027 là nguồn động viên thiết thực đối với thầy và trò Trường THCS Nhân Hà, thể hiện niềm tin và kỳ vọng vào sự phát triển của nhà trường sau sắp xếp.

Niềm tin được bồi đắp từ những việc làm cụ thể: Duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng dạy học, quan tâm đến từng học sinh và giải quyết có trách nhiệm những vấn đề phát sinh. Đó là cơ sở để nhà trường, gia đình và địa phương tăng cường phối hợp, cùng chăm lo cho sự trưởng thành của các em.

Chặng đường sau sắp xếp còn nhiều nhiệm vụ đặt ra. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã Nhân Hà; sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ và sự đồng hành của gia đình học sinh, Trường THCS Nhân Hà tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng môi trường học tập an toàn, hạnh phúc và ngày càng phát triển.