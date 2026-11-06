Phát huy vai trò kinh tế tập thể

Phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp là giải pháp quan trọng để tổ chức lại sản xuất, nâng cao giá trị nông sản và thu nhập cho nông dân. Việc Hội Nông dân tham mưu UBND thành phố triển khai Đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp đến năm 2030” là bước đi cần thiết. Theo mục tiêu dự kiến, đến năm 2030, các cấp Hội sẽ tư vấn, hỗ trợ thành lập ít nhất 106 hợp tác xã; củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động cho ít nhất 100 hợp tác xã nông nghiệp. Đáng chú ý, phấn đấu có ít nhất 60% hợp tác xã được Hội hỗ trợ thành lập tham gia liên kết sản xuất, kinh doanh với doanh nghiệp và tổ chức kinh tế khác; 30% được hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Những mục tiêu này nhằm thúc đẩy sản xuất theo hướng liên kết, chuyên nghiệp, gắn với nhu cầu thị trường.

Thực tế, toàn thành phố hiện có hơn 1.400 hợp tác xã sản xuất nông nghiệp, nhưng mới có khoảng 500 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm và 100 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Khoảng cách giữa quy mô tổ chức với năng lực liên kết, ứng dụng công nghệ cho thấy chất lượng hoạt động của khu vực kinh tế tập thể vẫn là vấn đề cần quan tâm.

Điểm yếu phổ biến của nhiều hợp tác xã là thiếu vốn, mặt bằng sản xuất, năng lực quản trị hạn chế, khó tiếp cận chính sách hỗ trợ và chưa xây dựng được liên kết thị trường bền vững. Đây là những điểm nghẽn cần tập trung tháo gỡ. Vì vậy, vai trò của hội nông dân các cấp cần được thể hiện bằng những hoạt động hỗ trợ cụ thể, thiết thực. Không chỉ vận động hội viên tham gia hợp tác xã, tổ chức hội cần đồng hành từ khâu tư vấn mô hình, tập hợp nông dân, nâng cao kiến thức quản trị đến kết nối nguồn vốn, chuyển giao khoa học công nghệ và tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm. Sự hỗ trợ phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, đúng khó khăn và phù hợp với điều kiện của từng hợp tác xã.

Muốn vậy, chính tổ chức Hội cũng phải đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực cán bộ về kinh tế, thị trường và quản trị hợp tác xã. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Liên minh Hợp tác xã, các cơ quan chuyên môn, ngân hàng và doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc về vốn, đất đai, chính sách, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đặc biệt, những kiến nghị của hợp tác xã cần được theo dõi, đôn đốc giải quyết đến cùng, tránh tình trạng hỗ trợ chỉ dừng ở khâu vận động.

Suy cho cùng, hiệu quả tham gia phát triển kinh tế tập thể của Hội Nông dân không nên đo bằng số hợp tác xã thành lập mới, mà phải bằng sức sống và năng lực phát triển của từng mô hình. Khi hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết được với doanh nghiệp, bảo đảm đầu ra và nâng cao thu nhập cho thành viên, kinh tế tập thể mới thực sự phát huy vai trò.