Nhiều hợp tác xã đã phát huy vai trò cầu nối giữa các hộ sản xuất với doanh nghiệp, đơn vị phân phối; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Doanh thu bình quân của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố đạt khoảng 2.580 triệu đồng/đơn vị.

Mô hình trồng rau ứng dụng công nghệ cao tại xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì). Ảnh: Nguyễn Quang

Đáng chú ý, nhiều hợp tác xã đã chủ động đổi mới phương thức hoạt động, tổ chức sản xuất theo quy trình an toàn, ứng dụng công nghệ vào quản lý và quảng bá sản phẩm. Không chỉ cung cấp dịch vụ đầu vào, các hợp tác xã ngày càng tham gia sâu vào các khâu sơ chế, chế biến, bảo quản và tiêu thụ nông sản.

Việc phát triển sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), xây dựng thương hiệu và mở rộng kênh phân phối cũng góp phần hình thành các chuỗi liên kết, ổn định đầu ra và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Thủ đô.

Tuy nhiên, năng lực quản trị, quy mô vốn, mức độ liên kết và khả năng tiếp cận thị trường giữa các hợp tác xã còn chưa đồng đều.

Thời gian tới, Hà Nội tiếp tục hỗ trợ các đơn vị nâng cao năng lực quản trị, tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; đồng thời thúc đẩy liên kết với doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông sản. Qua đó, từng bước phát huy vai trò của hợp tác xã trong phát triển nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại, hiệu quả và bền vững.