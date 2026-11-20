Phó Chủ tịch Hội Kế hoạch hóa gia đình Việt Nam Trần Ngọc Sinh (thứ 2 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng đại hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nhiệm kỳ qua, hội làm tốt công tác trọng tâm là truyền thông vận động; tổ chức hơn 100 buổi truyền thông, tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục, kế hoạch hóa gia đình với hơn 3.000 lượt người tham dự; đồng thời triển khai nhiều hoạt động tại trường học, khu công nghiệp và cộng đồng về phòng, chống bạo lực giới, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, sức khỏe phụ nữ mãn kinh và nam khoa.

Các mô hình truyền thông tiếp tục được duy trì, phát huy hiệu quả. Trong đó, 3 câu lạc bộ giáo dục giới tính toàn diện (CSE) tại các trường học góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho vị thành niên, thanh niên.

Mô hình truyền thông lồng ghép, cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình lưu động tại khu công nghiệp và địa bàn vùng sâu, vùng xa được chú trọng, với hơn 90 buổi truyền thông, thu hút hơn 8.900 lượt người tham dự...

Đoàn Chủ tịch chủ trì đại hội. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, hội đặt mục tiêu xây dựng tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, có uy tín trong lĩnh vực kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục và giáo dục giới tính toàn diện; đồng thời đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển nguồn lực bền vững.

Hội đề ra một số chỉ tiêu cụ thể như: duy trì bình quân 30 chuyến truyền thông, cung cấp dịch vụ cộng đồng mỗi năm, phấn đấu đạt khoảng 150 chuyến trong nhiệm kỳ; tiếp cận, truyền thông và cung cấp dịch vụ cho tối thiểu 12.000 lượt người.

Duy trì 3 mô hình giáo dục giới tính toàn diện và ít nhất 3 mô hình, câu lạc bộ dành cho công nhân, người lao động; xây dựng mô hình tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục thân thiện với thanh thiếu niên và ít nhất một mô hình truyền thông, tư vấn sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục nam giới...