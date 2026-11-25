Đảng ủy Quân sự tỉnh kiểm điểm kỹ lưỡng hoạt động năm 2026 và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Hạt nhân lãnh đạo

Bám sát các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn và các văn bản về công tác xây dựng Đảng của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tỉnh ủy, Đảng ủy Quân khu và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sát thực tiễn. Trọng tâm là cụ thể hóa các văn bản thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp với từng đơn vị, từng địa bàn. Trên cơ sở đó, các đơn vị chủ động lựa chọn giải pháp, cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ.

Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người chỉ huy, được đề cao nhằm giữ vững kỷ cương, kỷ luật, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh, công tác Đảng, công tác chính trị cũng được triển khai đồng bộ, bảo đảm vững tư tưởng, chắc niềm tin từ mỗi cán bộ, chiến sĩ. Đại tá Nguyễn Văn Sơn - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh cho biết: “Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị và cán bộ chính trị các cấp đã, đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả mặt công tác quan trọng này. Cốt lõi là tổ chức giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ theo quy định; thực hiện hiệu quả mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, mô hình “Đơn vị 3 nhất””.

Thiếu tướng Đinh Hồng Tiếng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ tại Trung đoàn Bộ binh 994A

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh đánh giá: “Các đồng chí cấp ủy viên các cấp nghiêm túc thực hiện nói và làm theo nghị quyết, nói ít, làm nhiều, nói đến đâu thực hiện hiệu quả đến đó, theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo””.

Khuyến khích sự chủ động từ cơ sở

Cùng với sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, Đảng ủy Quân sự tỉnh chú trọng khuyến khích các đơn vị phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động tìm cách làm phù hợp với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ. Tại Đảng ủy Trung đoàn Bộ binh 994A, Thượng tá Nguyễn Đức Thắng - Chính ủy Trung đoàn cho biết, Đảng ủy Trung đoàn thường xuyên quan tâm quản lý tư tưởng quân nhân, nắm và định hướng dư luận gắn với thực hiện mô hình “5 chủ động trong công tác tư tưởng”, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh của cán bộ, chiến sĩ. Đơn vị tổ chức học tập chính trị cho các đối tượng đúng, đủ nội dung, chương trình; đồng thời chủ động vận dụng đa dạng các hình thức, phương pháp giảng dạy chính trị. Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 86,8%.

Lực lượng thuộc Ban CHQS phường Cam Ly - Đà Lạt tham gia khơi thông dòng chảy tại suối Camly - khu vực nguy cơ ngập cục bộ cao nhất trên địa bàn khu vực Đà Lạt

Trung đoàn cũng chủ động phối hợp với Cơ quan Điều tra hình sự Khu vực 5/Quân khu 7 tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ; phối hợp với UBND xã Quảng Sơn tổ chức các hoạt động tuyên truyền thực hiện Đề án 1371 cho Nhân dân trên địa bàn, được cấp ủy, chính quyền đánh giá cao.

Còn tại Ban CHQS phường Cam Ly - Đà Lạt, sự chủ động từ cơ sở được thể hiện rõ trong công tác phòng thủ dân sự. Thượng tá Trần Thanh Hải - Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường cho biết, đơn vị thường xuyên khảo sát, nắm chắc địa bàn, nhất là những khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt, các công trình thủy lợi, hồ chứa nước... “Trên cơ sở đó, Ban CHQS phường kịp thời bổ sung quy hoạch, kế hoạch phòng thủ dân sự sát với tình hình thực tiễn địa bàn. Đồng thời, triển khai huấn luyện các phương án ứng phó. Qua đó, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng chuyên trách, đồng thời bảo đảm sự phối hợp giữa các lực lượng và nâng cao ý thức chủ động, trách nhiệm của mỗi người dân”, Thượng tá Trần Thanh Hải khẳng định.