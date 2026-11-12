Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong xây dựng khu dân cư

Điểm sáng từ sự đồng thuận và phát triển toàn diện

Buổi sinh hoạt của 47 đảng viên trong Chi bộ thôn có lãnh đạo Đảng ủy và UBND xã Cai Kinh tham dự

Với chủ đề “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, xây dựng thôn Cai Kinh đoàn kết, văn minh, phát triển”, buổi sinh hoạt của 47 đảng viên trong Chi bộ thôn Cai Kinh, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn đã đánh giá toàn diện những kết quả nổi bật mà địa phương đạt được trong thời gian qua.

Theo đó, Chi bộ thôn Cai Kinh đã khẳng định rõ nét vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở thông qua việc lãnh đạo Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhờ sự đồng thuận cao, nhân dân trong thôn đã tích cực đóng góp các loại quỹ với tổng số tiền hơn 48 triệu đồng, đồng thời ủng hộ hơn 25 triệu đồng cho chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 4.

Sự chung sức, đồng lòng của cộng đồng dân cư đã tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương khởi sắc. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đã đạt khoảng 58 triệu đồng/người/năm. Đời sống văn hóa và môi trường sống không ngừng được nâng cao khi năm 2026 toàn thôn có hơn 93% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và trên 98% hộ thực hiện thu gom, xử lý rác thải đúng quy định, đi đôi với việc giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát huy tinh thần dân chủ và trách nhiệm, các đảng viên tại buổi sinh hoạt đã sôi nổi thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp sát với thực tiễn đời sống. Nhiều ý kiến tâm huyết xoay quanh việc đầu tư mở rộng nhà văn hóa thôn để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các lớp truyền dạy hát Then, đàn tính nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, chi bộ cũng tập trung bàn thảo giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập và bảo vệ môi trường cho người dân.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, khai thác tiềm năng địa phương

Phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Nguyễn Cảnh Toàn ghi nhận và biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên Chi bộ thôn Cai Kinh cùng sự hưởng ứng tích cực của nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phát biểu tại buổi sinh hoạt

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ thôn Cai Kinh tiếp tục giữ vững vai trò hạt nhân chính trị, chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, sâu sát cơ sở để chủ động lắng nghe và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, chi bộ cần tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế thông qua việc khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương để xây dựng các sản phẩm chủ lực, gắn kết chặt chẽ các hoạt động văn hóa, văn nghệ với việc quảng bá hình ảnh đặc trưng của xã Cai Kinh.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động sức dân tham gia xây dựng khu dân cư ngày càng khởi sắc để hoàn thành và vượt các mục tiêu đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Cảnh Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tặng quà Chi bộ và thôn Cai Kinh, xã Cai Kinh

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã trao tặng 2 máy tính xách tay cho Chi bộ và thôn Cai Kinh nhằm hỗ trợ địa phương đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, điều hành và các hoạt động chung tại khu dân cư.