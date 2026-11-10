Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong trường học

Giáo viên Trường Tiểu học Lạc Dương phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ

Kiện toàn tổ chức Đảng

Trường Mầm non Lạc Dương, xã Lạc Dương được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Mầm non Đạ Sar và Trường Mầm non Đạ Nhim. Sau sắp xếp, quy mô trường lớp tăng, phạm vi quản lý mở rộng đòi hỏi nhà trường phải đổi mới phương thức điều hành, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Theo hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ Trường Mầm non Lạc Dương được thành lập với 3 chi bộ trực thuộc, gồm 35 đảng viên. Bà Nguyễn Thị Quý - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lạc Dương cho biết: “Việc kiện toàn tạo cơ sở nhằm bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong trường học, gắn với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Trong đó, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần bồi đắp nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên. Trường có gần 90% trẻ là người dân tộc thiểu số, Đảng bộ luôn nâng cao vai trò lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ cũng như thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục”.

Còn ở Trường Tiểu học Hòa Ninh, xã Hòa Ninh, sau sáp nhập từ 3 trường: Tiểu học Hòa Ninh 1, Tiểu học Hòa Ninh 2 và Tiểu học Hòa Trung, quy mô trường có 40 lớp với hơn 1.200 học sinh cùng 80 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Theo ông Trần Văn Diệp - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường, từ mô hình chi bộ ở từng trường, sau sắp xếp, trường được tổ chức thành Đảng bộ. Hiện Đảng bộ trường có 3 chi bộ trực thuộc, tỷ lệ đảng viên cao là điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. “Đảng bộ trường xác định công tác xây dựng tổ chức Đảng và phát triển đảng viên là nhiệm vụ trọng tâm, qua đó phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong lãnh đạo công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn mới”, ông Diệp khẳng định.

Đảng bộ Trường Mầm non Lạc Dương nâng cao vai trò lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn

Phát huy vai trò hạt nhân chính trị

Đảng bộ xã Lạc Dương hiện có 29 tổ chức đảng, trong đó có 3 đảng bộ trường học. Ông Tạ Đức Tuấn - Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Lạc Dương cho hay, sau khi thực hiện sắp xếp, thành lập các đảng bộ trường học, Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã xác định tổ chức Đảng trong các trường học giữ vai trò quan trọng trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên và bồi dưỡng thế hệ trẻ. Ban Xây dựng Đảng đã phân công, hướng dẫn cấp ủy, bí thư các tổ chức đảng trong trường học thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện đối với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong đó, tập trung hướng dẫn cán bộ quản lý, cấp ủy các trường nắm chắc chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng; nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; công tác quản lý đảng viên; quy trình tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên. Đặc biệt, việc xây dựng nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết cũng được hướng dẫn theo hướng gắn chặt với nhiệm vụ chuyên môn, tránh tách rời công tác xây dựng Đảng với hoạt động giáo dục.

Sau sắp xếp, kiện toàn tổ chức Đảng mới chỉ là bước đầu. Để các đảng bộ trường học thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, cần tiếp tục củng cố năng lực của đội ngũ cấp ủy, nhất là những cán bộ quản lý lần đầu đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tổ chức đảng ở cấp đảng bộ. Qua đó, để các tổ chức đảng trong trường học hoạt động đi vào nền nếp, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, thực sự trở thành hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.