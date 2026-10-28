Phát huy vai trò hạt nhân chính trị trong trường học

Kiện toàn tổ chức của Đảng

Trường Tiểu học Ỷ La, phường Minh Xuân được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Ỷ La, Trường Tiểu học Trung Môn và phân hiệu Vinh Phú của Trường Tiểu học Kim Phú. Sau sắp xếp, nhà trường có 48 lớp với 1.611 học sinh học tập tại trường chính, phân hiệu và điểm trường. Quy mô trường lớp tăng, phạm vi quản lý mở rộng đòi hỏi nhà trường phải đổi mới phương thức điều hành, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đảng viên Trường Tiểu học Ỷ La, phường Minh Xuân đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, giảng dạy, góp phần đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo hướng dẫn của Đảng bộ cấp trên, Đảng bộ Trường Tiểu học Ỷ La được thành lập với 2 chi bộ trực thuộc, gồm 58 đảng viên trong tổng số 72 cán bộ, giáo viên. Việc kiện toàn tạo cơ sở nhằm đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong trường học, gắn với yêu cầu thực tiễn hiện nay. Trong đó, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng được xác định là giải pháp quan trọng, góp phần bồi đắp nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh sinh hoạt định kỳ hằng tháng, Đảng bộ nhà trường chú trọng tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo quý. Trong quý III, nội dung học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai với trọng tâm là trách nhiệm nêu gương, giữ gìn đạo đức cách mạng. Qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên có thêm cơ sở tự soi, tự sửa, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong công tác, ứng xử với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh.

Cô giáo Vương Thị Lan Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ỷ La cho biết: “Đảng bộ được kiện toàn với cơ cấu cấp ủy, gồm bí thư, phó bí thư và các cấp ủy viên; thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Đảng. Cùng với đó, nhà trường rà soát năng lực, sở trường của từng giáo viên để bố trí phù hợp với vị trí việc làm; tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và đổi mới phương pháp dạy học. Tại mỗi cơ sở, cán bộ quản lý được phân công phụ trách cụ thể nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động giáo dục thông suốt”.

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quản Bạ, xã Quản Bạ có 56 cán bộ, giáo viên, trong đó có 46 đảng viên, sinh hoạt tại hai chi bộ Tiểu học và THCS. Với hơn 740 học sinh, chủ yếu là con em đồng bào dân tộc Mông, Tày, Dao, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên không chỉ thể hiện trong giảng dạy mà còn gắn với việc chăm sóc, giáo dục, rèn luyện học sinh, góp phần duy trì nền nếp và nâng cao chất lượng học tập.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Châm, Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Quản Bạ chia sẻ: “Từ tháng 9-2026, Đảng bộ trường đã triển khai nhiệm vụ và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng theo hướng dẫn của Đảng bộ xã. Một số nội dung về phát triển đảng viên, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục kết nạp Đảng còn lúng túng dần được tháo gỡ. Năm 2026, Đảng bộ phấn đấu có trên 30% học sinh đạt kết quả học tập khá, tốt; có ít nhất 4 sáng kiến kinh nghiệm; 1 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Những mục tiêu này đặt ra yêu cầu mỗi chi bộ phải lựa chọn nội dung lãnh đạo sát với thực tiễn, mỗi đảng viên phải phát huy trách nhiệm trong từng phần việc được giao, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động giáo dục.

Theo đồng chí Viên Thị Mai Lan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Quản Bạ cho biết: “Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo Đảng bộ các trường học đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, khắc phục tình trạng sinh hoạt nặng về hành chính, hình thức. Đi đôi với xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt”, việc phát triển đảng viên coi trọng cả số lượng và chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu, không hạ thấp tiêu chuẩn”.

Toàn tỉnh hiện có 4 Đảng bộ trong các cơ sở giáo dục, đào tạo và Trường Chính trị trực thuộc cấp tỉnh; ở cấp xã có 312 Đảng bộ, 322 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và 681 chi bộ trực thuộc các Đảng bộ cơ sở.

Đồng chí Phạm Kiên Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định: “Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên tại các trường học là yêu cầu quan trọng. Qua đó, phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo đối với hoạt động của các cơ sở giáo dục, đào tạo, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao”.

Khi cấp ủy thực sự phát huy vai trò lãnh đạo, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác, những chủ trương của Đảng sẽ được cụ thể hóa bằng hành động thiết thực trong từng nhà trường. Đây cũng là cơ sở để ngành Giáo dục tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.