Phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở

Ông Đặng Vân, Bí thư Chi bộ thôn Tam Cẩm thông tin đến cuộc họp Đảng ủy xã Chiên Đàn tình hình hoạt động của chi bộ sau sắp xếp. Ảnh: N.ĐOAN

Sâu sát cơ sở

Chi bộ thôn Tam Cẩm (xã Chiên Đàn) được hình thành trên cơ sở sáp nhập Chi bộ thôn Tam Cẩm và Tân Thịnh từ ngày 1/7/2026, với 96 đảng viên. Đánh giá thực trạng của tổ chức Đảng mới được thành lập, Chi bộ thôn Tam Cẩm thảo luận, ra nghị quyết chuyên đề “Ổn định tổ chức, nâng cao vai trò, trách nhiệm của đảng viên chi bộ thôn”. Theo nghị quyết, chi bộ sớm củng cố nhân sự trưởng, phó các chi hội, tổ hội đoàn thể, tổ đoàn kết, tổ an ninh trật tự, tổ hòa giải ở thôn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới; gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên.

Thêm một chuyển biến từ việc thực hiện nghị quyết chuyên đề của chi bộ, theo ông Đặng Vân, Bí thư Chi bộ thôn Tam Cẩm, trong sinh hoạt chi bộ, đảng viên nghiên cứu nội dung cuộc họp để tham gia đóng góp ý kiến, khắc phục dần tình trạng dự họp nhưng không phát biểu. Đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương. “Mỗi đảng viên được chi ủy phân công phụ trách hộ gia đình cụ thể theo địa bàn cư trú nắm tình hình đời sống, tuyên truyền, vận động, kịp thời phản ánh kiến nghị chính đáng đến chi bộ để có định hướng lãnh đạo, tạo sự đồng thuận chung”, ông Vân chia sẻ.

Sáp nhập với tổ dân phố Hòa Nam, địa bàn tổ dân phố Tân Thạnh (phường Bàn Thạch) rộng hơn, dân số tăng gấp đôi, khối lượng công việc phường triển khai ngày càng nhiều và yêu cầu cao hơn, đòi hỏi cán bộ không chuyên trách phải nỗ lực, đồng hành với người dân trong chuyển đổi số để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ.

Ông Huỳnh Phước Tịnh, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Tân Thạnh cho biết, chi ủy, chi bộ tăng cường lãnh đạo, phân công chi ủy viên trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ đảng viên, người dân chuyển đổi số. Hướng vào trọng tâm là cài đặt, sử dụng sổ tay đảng viên điện tử, app thu thuế, hỗ trợ lập thư điện tử, hướng dẫn cài đặt và sử dụng tài khoản VNeID, nộp thủ tục hành chính qua cổng dịch vụ công. Nhờ đó, phong trào chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong đời sống người dân tại tổ dân phố được lan tỏa mạnh mẽ, cảm nhận rõ được những tiện ích mang lại, từ thanh toán không dùng tiền mặt, đến làm các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, như: nhập học, khai sinh, hộ chiếu, đăng ký kinh doanh…

Ông Tịnh cho biết, là chi bộ đông đảng viên (429 người, chia làm 15 tổ Đảng, miễn sinh hoạt đảng 67 người) nên những hạn chế trong sinh hoạt chi bộ không thể tránh khỏi. Để khắc phục, chi bộ tiến hành giáo dục, động viên, phê bình chung trong sinh hoạt chi bộ và ra nghị quyết lãnh đạo nâng cao ý thức, trách nhiệm của đảng viên trong tham gia sinh hoạt chi bộ. “Bên cạnh nhắc nhở thì trọng tâm vẫn phải sát cơ sở, nên chi ủy gặp trao đổi với các đồng chí tổ trưởng tổ Đảng, đảng viên lớn tuổi có uy tín để tác động, đôn đốc duy trì nghiêm túc việc sinh hoạt chi bộ theo quy định”, ông Tịnh chia sẻ.

Đi vào thực chất

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ tổ dân phố là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn tập trung chỉ đạo sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, tổ dân phố trên địa bàn.

Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới được chỉ đạo xây dựng; tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên để thống nhất nhận thức và hành động. Hướng đến mục tiêu sinh hoạt chi bộ phải thực chất, thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề cụ thể của khu dân cư; tránh hình thức, chiếu lệ.

Các chi bộ sau sắp xếp phải thực sự là hạt nhân chính trị ở cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân, kịp thời lãnh đạo giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ địa bàn dân cư.

Ông Huỳnh Đức Vinh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Ngũ Hành Sơn cho hay, các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy phường được phân công phụ trách, theo dõi các chi bộ tổ dân phố. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ, kịp thời phát hiện những mô hình, cách làm hiệu quả để nhân rộng; chấn chỉnh những nơi còn hạn chế, yếu kém. Việc này hướng tới 2 mục tiêu: xây dựng kênh liên thông quản lý khép kín địa bàn tổ dân phố, đồng thời xử lý ngay các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

“Việc giảm từ 260 xuống còn 54 tổ dân phố là một bước sắp xếp rất lớn. Nhưng con số giảm đầu mối chỉ là một phần của kết quả. Mục tiêu cao hơn là sau sắp xếp, tổ chức Đảng phải mạnh, cán bộ cơ sở gần dân, hoạt động của tổ dân phố phải hiệu quả hơn và sự đồng thuận, gắn bó của nhân dân với chính quyền, với tổ chức Đảng phải ngày càng được củng cố. Đó cũng là cách để Đảng ủy phường Ngũ Hành Sơn tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn”, ông Vinh chia sẻ.

Quyết tâm tạo chuyển biến rõ nét chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn sau sắp xếp, Thường trực Đảng ủy xã Chiên Đàn đã trực tiếp làm việc với chi ủy 13 thôn, ra thông báo kết luận chỉ đạo từng nội dung cụ thể.

Theo ông Thái Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiên Đàn, các chi bộ tập trung khắc phục triệt để các hạn chế trong sinh hoạt được Đảng ủy xã chỉ ra qua khảo sát. Bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, các chi bộ chú trọng chuẩn bị nội dung, phương pháp, trình tự điều hành, phát huy dân chủ, tinh thần tự phê bình và phê bình, tăng cường tính chiến đấu, tính giáo dục... trong sinh hoạt chi bộ.

Sau mỗi kỳ sinh hoạt, chi bộ ban hành nghị quyết thật sự cụ thể, sát với tình hình thực tiễn, lãnh đạo có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của thôn.