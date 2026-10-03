Phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở

Chi ủy, chi bộ thôn Phúc Lộc cùng với đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Chi bộ thôn Phúc Lộc có 127 đảng viên, được hình thành từ việc sáp nhập các thôn: Phúc Thành, Thủ Lộc, Tiên Trang. Ngay sau khi đi vào hoạt động, chi ủy, chi bộ chỉ đạo các đảng viên, chi hội đoàn thể tuyên truyền, đẩy mạnh các hoạt động, thực hiện các phong trào, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bà Lê Thị Nga, Bí thư Chi bộ thôn Phúc Lộc cho biết: “Chi ủy, chi bộ đã bàn bạc thống nhất xây dựng nhiệm vụ trọng tâm cho những tháng cuối năm. Những nhiệm vụ này được đưa vào nghị quyết để toàn thể đảng viên và Nhân dân thực hiện. Cấp ủy phân công các đảng viên phụ trách từng nhóm hộ gia đình, cùng với ban công tác mặt trận thực hiện từng phần việc, ưu tiên những nội dung cấp thiết. Trước mắt, chúng tôi tổ chức hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đời sống hàng ngày; vận động Nhân dân, các nhà hảo tâm, con em xa quê đóng góp, ủng hộ kinh phí để nâng cấp hệ thống loa truyền thanh... Sau gần 1 tháng triển khai, chi ủy, chi bộ đã vận động gần 100 triệu đồng, lắp đặt 6 loa cùng hệ thống dây dẫn, thay mới bộ tăng âm; tổ chức thành công Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đảng bộ xã Tiên Trang hiện có 36 tổ chức cơ sở đảng, với 1.239 đảng viên. Xác định chi bộ là “hạt nhân” lãnh đạo ở cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của chi bộ theo hướng thiết thực, sát với tình hình địa phương. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chú trọng củng cố tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ. Việc phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên được gắn với từng lĩnh vực, từng địa bàn và từng chi bộ, qua đó giúp ban thường vụ nắm chắc tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo giải quyết. Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng, kỹ năng điều hành sinh hoạt chi bộ và năng lực vận động quần chúng được quan tâm.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức 15 hội nghị quán triệt, triển khai, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cho các bí thư, phó bí thư chi bộ, cấp ủy viên các tổ chức đảng trực thuộc. Qua đó, nhận thức và trách nhiệm của các đồng chí trong cấp ủy, chi bộ, nhất là người đứng đầu được nâng lên.

Cùng với đó, Đảng bộ xã tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các chi bộ duy trì sinh hoạt định kỳ, từng bước khắc phục tình trạng sinh hoạt hình thức; nội dung sinh hoạt được gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương và những vấn đề thực tế tại cơ sở. Trong sinh hoạt, chi ủy khuyến khích đảng viên tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, phát huy dân chủ và đề cao trách nhiệm cá nhân. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân được đưa ra bàn bạc, thống nhất phương án thực hiện. Phát huy vai trò tự phê bình và phê bình trong chi bộ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Một nội dung quan trọng khác là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý đảng viên. Cấp ủy chú trọng theo dõi việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những hạn chế, đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt. Qua đó góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, nâng cao ý thức trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Ông Hoàng Bùi Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tiên Trang cho biết: “Đảng bộ xã gắn việc nâng cao năng lực lãnh đạo của các chi bộ với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm quốc phòng - an ninh và chăm lo đời sống Nhân dân. Cấp ủy các chi bộ phát huy vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua thực tiễn triển khai nhiệm vụ, vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng từng bước được thể hiện rõ hơn, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy và chính quyền địa phương”.