Phát huy vai trò giám sát của nhân dân từ cơ sở

Giám sát chặt chẽ các vấn đề dân sinh

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường Ô Chợ Dừa bước vào giai đoạn mới với yêu cầu ngày càng cao về xây dựng chính quyền gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả giải quyết công việc, việc phát huy quyền làm chủ và vai trò giám sát của người dân cũng được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng.

Từ việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện các chính sách đến tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị, mỗi vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống dân sinh đều đòi hỏi sự công khai, minh bạch và trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền. Trong bối cảnh đó, hoạt động giám sát của nhân dân góp phần phát hiện những hạn chế, bất cập, kịp thời phản ánh các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa khảo sát thực tế dự án thoát nước tại khu dân cư. Ảnh: Võ Giang

Điển hình là mới đây, qua hoạt động giám sát dự án thoát nước tại các ngõ, ngách trên địa bàn phường Ô Chợ Dừa, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã trực tiếp ghi nhận tình hình triển khai dự án, lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân về những vấn đề liên quan đến đời sống, sinh hoạt hằng ngày.

Bà Đào Thị Xuyên, người dân sinh sống tại khu vực có dự án thoát nước, chia sẻ: “Chúng tôi rất phấn khởi khi được trực tiếp tham gia giám sát, đóng góp ý kiến về những công trình liên quan đến đời sống hằng ngày. Qua khảo sát thực tế, người dân có cơ hội phản ánh những vấn đề mình quan tâm, đồng thời cùng chính quyền và các đơn vị liên quan tìm giải pháp để công trình phát huy hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt của bà con”.

Ông Phạm Văn Hà, Trưởng ban Công tác Mặt trận - Tổ trưởng Tổ hoà giải Tổ dân phố số 14, cho biết: “Việc trực tiếp khảo sát, lắng nghe ý kiến của người dân giúp chúng tôi nắm bắt sát hơn những vấn đề phát sinh trong đời sống. Qua đó, kịp thời phản ánh, kiến nghị với các cơ quan chức năng, góp phần nâng cao chất lượng các công trình dân sinh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân”.

Không chỉ quan tâm đến các công trình hạ tầng dân sinh, theo kế hoạch năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa còn tập trung giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị và tiến độ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn. Đặc biệt, việc xây dựng chính quyền số, hướng dẫn người dân tham gia chuyển đổi số, tiếp nhận và xử lý phản ánh trên ứng dụng iHanoi cũng được đưa vào nội dung giám sát chuyên đề.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân

Cùng với hoạt động giám sát của MTTQ, việc phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân cũng góp phần tăng cường sự tham gia trực tiếp của người dân trong giám sát các vấn đề tại cơ sở. Nhiệm kỳ 2026-2030, phường Ô Chợ Dừa đã kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân với 23 thành viên, tạo cơ sở để tiếp tục phát huy vai trò của người dân trong tham gia giám sát hoạt động của chính quyền.

Ông Bùi Hữu Trí, Trưởng ban Thanh tra nhân dân phường Ô Chợ Dừa cho biết, Ban sẽ sớm xây dựng quy chế hoạt động, chương trình công tác cụ thể; chủ động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở và triển khai các công trình, dự án đầu tư tại địa phương.

Ban Thanh tra nhân dân phường Ô Chợ Dừa nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: Võ Giang

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Ô Chợ Dừa Đào Thị Minh Hiền, để hoạt động hiệu quả, Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới cần nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng chương trình công tác phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Cùng với đó, Ban cần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm, những lĩnh vực dễ phát sinh kiến nghị, phản ánh. Những vấn đề phát hiện qua giám sát phải được phản ánh đúng thẩm quyền, đúng quy định; đồng thời theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Một yêu cầu quan trọng khác là tăng cường phối hợp giữa Ban Thanh tra nhân dân với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố và các cơ quan, đơn vị liên quan. Hoạt động giám sát phải bảo đảm đúng chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo, không làm thay chức năng quản lý nhà nước của chính quyền nhưng vẫn phát huy được vai trò giám sát của nhân dân.