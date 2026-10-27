Phát huy vai trò giám sát của nhân dân, nâng cao hiệu quả giải quyết kiến nghị

Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy, trong năm 2025 và 9 tháng năm 2026, Ban TTND đã theo dõi 82 vụ việc, tiếp nhận, kiến nghị xử lý 82 nội dung, gồm: 18 đơn khiếu nại và 64 đơn kiến nghị. Các vụ việc chủ yếu liên quan đến vướng mắc dân sự, phản ánh về quản lý, vận hành chung cư...

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: B.Duy

Đối với hoạt động giám sát đầu tư của cộng đồng, toàn phường có 25 công trình thuộc diện giám sát, gồm: 24 công trình cấp phường và 1 công trình cấp thành phố. Trong đó, 18 công trình đang được giám sát, 7 công trình đã hoàn thành giám sát. Nội dung tập trung vào việc công khai thông tin, tiến độ thi công, chất lượng công trình, an toàn lao động, vệ sinh môi trường và tiếp thu ý kiến của nhân dân.

Bên cạnh kết quả đạt được, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy cũng chỉ ra những khó khăn trong quá trình triển khai, như: Chất lượng giám sát giữa các địa bàn và thành viên chưa đồng đều; phần lớn thành viên kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động giám sát còn hạn chế. Kỹ năng nghiên cứu hồ sơ, thu thập thông tin, lập biên bản, xây dựng kiến nghị và theo dõi kết quả giải quyết cần tiếp tục được bồi dưỡng, nâng cao.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Phạm Anh Tuấn ghi nhận Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy đã chủ động triển khai các văn bản liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở, hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Đặc biệt, sau khi sắp xếp, giảm số tổ dân phố từ 82 xuống còn 38, phường đã ban hành kế hoạch tổ chức bầu thành viên Ban TTND, từng bước củng cố tổ chức, bảo đảm hoạt động giám sát được duy trì.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: B.Duy

Đoàn công tác cũng ghi nhận việc giám sát đã hướng vào những vấn đề gắn trực tiếp với quyền, lợi ích của người dân, phù hợp đặc điểm địa bàn có nhiều khu chung cư. Những phản ánh liên quan đến quản lý, vận hành và phí dịch vụ chung cư cho thấy vai trò của các thiết chế giám sát ở cơ sở trong nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và phát hiện các vấn đề dân sinh cần được quan tâm giải quyết.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vĩnh Tuy chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền rà soát tổ chức, hoàn thiện hồ sơ kiện toàn Ban TTND sau sắp xếp tổ dân phố. Đối với Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, cần rà soát theo từng dự án, xác định rõ thành viên tham gia, nhiệm vụ và thời gian giám sát, bảo đảm hoạt động đúng chức năng, có trọng tâm.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng giám sát, đồng chí Phạm Anh Tuấn đề nghị mỗi cuộc giám sát phải xác định rõ đối tượng, nội dung, căn cứ và phương thức thực hiện; có tài liệu ghi nhận, báo cáo kết quả và kiến nghị cụ thể khi phát hiện vấn đề. Đặc biệt, cần theo dõi việc tiếp thu, giải quyết kiến nghị đến khi có kết quả; tổng hợp riêng những kiến nghị quá hạn, chưa được phản hồi để đôn đốc theo quy định.

Đối với giám sát đầu tư của cộng đồng, phường cần tổ chức giám sát kịp thời, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, tài liệu làm căn cứ đánh giá kết quả. Nội dung giám sát cần chú trọng việc thực hiện quy hoạch, quyết định đầu tư, thiết kế được phê duyệt; công khai thông tin, tiến độ thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong phạm vi được giao. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, thành viên giám sát phải ghi nhận, phản ánh và kiến nghị đúng cơ quan có thẩm quyền, không tự kết luận những vấn đề chuyên môn vượt quá chức năng.

Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội khảo sát dự án chỉnh trang đường ngõ, ngách tổ 10 phường Vĩnh Tuy. Ảnh: B.Duy

Theo đồng chí Phạm Anh Tuấn, hiệu quả hoạt động của Ban TTND và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng không chỉ thể hiện ở số vụ việc hay công trình được giám sát, mà quan trọng hơn là vấn đề được phát hiện, chất lượng kiến nghị và những chuyển biến thực tế sau giám sát. Vì vậy, phường Vĩnh Tuy cần tiếp tục phát huy vai trò tham gia giám sát của nhân dân, bảo đảm hoạt động giám sát khách quan, đúng chức năng, thực chất, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện dân chủ ở cơ sở và củng cố niềm tin của người dân.