Phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử

HĐND xã Giồng Riềng thông báo giám sát việc đầu tư, quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn xã.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri của HĐND xã Giồng Riềng, ông Nguyễn Văn Hoàng, cử tri ấp Ngã Sáu, cùng người dân các ấp nhiều lần kiến nghị địa phương quan tâm đầu tư trạm bơm điện phục vụ sản xuất lúa. “Không có trạm bơm điện, người dân phải bơm bằng máy dầu, tốn kém quá, có khi phải thức canh máy suốt đêm hôm mà vẫn không kịp mùa vụ”, ông Hoàng nói.

Với người trồng lúa, khó khăn không chỉ nằm ở chi phí nhiên liệu hay những đêm thức canh máy bơm. Thời tiết thất thường, hệ thống cống, đập, trạm bơm thiếu đồng bộ còn có thể ảnh hưởng đến lịch thời vụ và chất lượng hạt lúa. Vì vậy, đầu tư thủy lợi còn góp phần tổ chức sản xuất tập trung, tạo điều kiện để hợp tác xã kết nối với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm.

Từ kiến nghị của người dân ấp Ngã Sáu và các ấp khác, Thường trực HĐND xã Giồng Riềng xây dựng kế hoạch giám sát việc đầu tư, quản lý và khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn. Kết quả cho thấy hệ thống cống, đập toàn xã phục vụ 22 hợp tác xã, 107 tổ hợp tác; diện tích được phục vụ bơm tát bằng điện trên 55%, hệ thống bờ bao chủ động bơm tát bao phủ trên 92% diện tích lúa. Tuy nhiên, một số nơi vẫn thiếu trạm bơm điện, công trình chưa đồng bộ, trong khi nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng hết nhu cầu.

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Phó Chủ tịch HĐND xã Giồng Riềng Phan Thị Ngọc Cẩm cho biết: “Trong quá trình giám sát, đoàn phát hiện có trường hợp thi công sai thiết kế như hạng mục gia cố kè cống Kênh 6 Tèn giáp rạch Bông Súng thi công khác thiết kế. Phần kè phía trước cống dài 20m, nhưng phần phía sau theo thiết kế chưa được thực hiện; đất phía trong khu vực gia cố cũng chưa được lấp đầy. Thường trực HĐND xã kiến nghị hoàn thiện hồ sơ xử lý kỹ thuật, yêu cầu đơn vị thi công khắc phục phần còn thiếu”.

Thời gian tới, HĐND xã Giồng Riềng sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, kiểm tra kết quả khắc phục và báo cáo với cử tri. Việc theo dõi phải làm rõ nội dung nào đã được thực hiện, việc nào còn tồn đọng và trách nhiệm thuộc về đơn vị nào, thay vì chỉ dừng lại ở văn bản kiến nghị.

Theo HĐND tỉnh, trước và sau kỳ họp thường lệ năm 2025 của HĐND tỉnh khóa X, cử tri gửi 269 kiến nghị. Ủy ban nhân dân tỉnh đã giải quyết hoặc trả lời toàn bộ, đạt 100%; trong đó, kiến nghị về đầu tư, xây dựng hạ tầng cao nhất với 100 ý kiến, tương đương 37,17%; lĩnh vực quản lý nhà nước, an ninh, trật tự có 51 ý kiến; an sinh xã hội có 48 ý kiến.

Các số liệu phản ánh những vấn đề người dân quan tâm trực tiếp như đường giao thông, công trình dân sinh, thủ tục đất đai, khám, chữa bệnh và chính sách hỗ trợ. Tuy nhiên, kết quả giám sát cho thấy chỉ có 19/269 kiến nghị được giải quyết có kết quả cụ thể, chiếm 7,06%; 88 kiến nghị được trả lời, giải thích, giải trình và thông tin đến cử tri. Còn 56 kiến nghị đang được giải quyết; 51 kiến nghị mới dừng ở việc ghi nhận, chuyển cơ quan khác xem xét, xử lý nhưng chưa có kết quả cụ thể.

“Vẫn còn kiến nghị nhiều lần chưa được giải quyết dứt điểm liên quan đến thiếu thuốc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thủ tục chuyển cơ sở khám, chữa bệnh. Đây là những vấn đề không thể chỉ đánh giá bằng việc đã có văn bản phản hồi hay chưa mà cần tiếp tục theo dõi tiến độ và kết quả xử lý”, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Hồng Thắm nói.

Bên cạnh các đợt giám sát, tại kỳ họp HĐND, đại biểu tiếp tục chất vấn, theo đuổi những vấn đề cử tri kiến nghị nhưng chưa được giải quyết triệt để. Việc đặt lại câu hỏi, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và tiến độ xử lý cho thấy giám sát không kết thúc sau một lần tiếp nhận kiến nghị hay ban hành văn bản trả lời. Các cơ quan liên quan phải tiếp tục xử lý, còn đại biểu cần theo dõi đến khi có kết quả cụ thể để thông tin lại với cử tri.

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Một tuyến đường được sửa chữa, khoản tiền bảo hiểm y tế được hoàn trả hay thủ tục đất đai được tháo gỡ đều có thể góp phần cải thiện đời sống người dân. Ngược lại, nếu kiến nghị nhiều lần được chuyển đi nhưng chưa xác định rõ thời hạn giải quyết, người dân vẫn phải chờ đợi dù đã nhận được văn bản trả lời.

Qua giám sát, Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan đã quan tâm xử lý kiến nghị trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tuy nhiên, một số nội dung trả lời chưa sát trọng tâm, chưa cập nhật đầy đủ kết quả thực tế; tiến độ thực hiện một số kiến nghị chưa rõ ràng. Đáng chú ý, có 46 kiến nghị thuộc thẩm quyền cấp xã, chiếm 17,1% tổng số kiến nghị được HĐND tỉnh tổng hợp. Nhiều nội dung liên quan đến xây dựng, sửa chữa cầu, đường giao thông nông thôn đòi hỏi nguồn lực vượt khả năng tự cân đối của cấp xã.

Đồng chí Lê Hồng Thắm cho rằng cần nâng cao trách nhiệm của cơ quan giải quyết, lấy kết quả thực hiện kiến nghị làm thước đo quan trọng thay vì chỉ thống kê số lượng ý kiến đã trả lời. Cùng với đó, cần rà soát từng nội dung tồn đọng, xác định cơ quan chủ trì, thời hạn thực hiện và trách nhiệm phối hợp; tăng cường đôn đốc những vấn đề kéo dài, đồng thời thông tin rõ kết quả xử lý đến cử tri.