Phát huy vai trò đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội

Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Hồ Đình Lưỡng phát biểu tại hội nghị.

Hiện nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh có 77 tổ chức thành viên, với gần 300.000 trí thức, hội viên. Trong quý III/2026, Liên hiệp tập trung triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, nổi bật là tổ chức thành công Đại hội đại biểu Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031; cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong quý, Liên hiệp kết nạp 7 tổ chức thành viên, gồm: Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc, Bệnh viện Sản nhi Vĩnh Phúc, Bệnh viện Y Dược cổ truyền Vĩnh Phúc, Bệnh viện Phục hồi chức năng Vĩnh Phúc, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên, Trung tâm Phát triển công nghệ Tây Bắc và Công ty Cổ phần Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam. Việc mở rộng mạng lưới thành viên góp phần củng cố lực lượng, phát huy vai trò của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị.

Công tác tuyên truyền tiếp tục được đổi mới thông qua website “trithucdatto.vn” và fanpage “Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Phú Thọ”. Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội được chú trọng, góp phần phát huy trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và các tổ chức hội trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm triển khai.

Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Quý IV/2026, Liên hiệp tập trung phối hợp triển khai các hoạt động thuộc Dự án “Thúc đẩy giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Phú Thọ, An Giang và Bắc Ninh với sự tham gia của nhóm hỗ trợ trẻ hòa nhập”, do Quỹ Đối tác Giáo dục toàn cầu tài trợ thông qua tổ chức Oxfam, Đan Mạch. Đồng thời, chủ động tiếp cận các nguồn viện trợ, tài trợ phục vụ nhiệm vụ khoa học và kỹ thuật, thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Liên hiệp tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội; tổ chức tổng kết, trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh năm 2026 và phát động Hội thi năm 2027. Công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, chuyển giao khoa học và công nghệ được đẩy mạnh thông qua các tạp chí, ấn phẩm, chuyên san và trang thông tin điện tử.

Liên hiệp sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Hùng Vương về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tỉnh Phú Thọ, tạo cơ sở thúc đẩy nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và phát huy năng lực sáng tạo của đội ngũ trí thức trên địa bàn.