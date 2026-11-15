Phát huy vai trò đội ngũ luật sư trong xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt các đại biểu tại Đại hội. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động nghề nghiệp

Việc hợp nhất Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương và Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đã hình thành một tổ chức luật sư có quy mô lớn, với khoảng 11.000 luật sư. Đây vừa là điều kiện mở rộng nguồn lực chuyên môn, vừa đặt ra yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành, bảo đảm tính thống nhất và phát huy hiệu quả hoạt động của đội ngũ luật sư trên địa bàn rộng lớn.

Từ sau hợp nhất đến giữa tháng 5/2026, Đoàn Luật sư Thành phố đã tham gia 1.874 vụ án hình sự theo yêu cầu của khách hàng, 947 vụ án hình sự theo diện chỉ định; 2.234 vụ án thuộc lĩnh vực dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động và 7 vụ án hành chính.

Trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, các tổ chức hành nghề luật sư thực hiện 9.257 vụ việc, trong đó có 2.715 vụ việc liên quan kinh doanh, thương mại; 723 vụ đại diện ngoài tố tụng và dịch vụ pháp lý khác; đồng thời thực hiện 1.280 vụ trợ giúp pháp lý miễn phí.

Toàn cảnh Đại hội. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Riêng năm 2025, tổng doanh thu của các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn Thành phố đạt hơn 3.255 tỷ đồng. Đoàn Luật sư Thành phố cũng đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với nhiều hội luật sư quốc tế.

Thực tế này phản ánh quy mô hoạt động và tham gia ngày càng rộng của đội ngũ luật sư trong đời sống kinh tế-xã hội. Trong bối cảnh thành phố tiếp tục mở rộng không gian phát triển, đẩy mạnh hội nhập và thu hút đầu tư, nhu cầu về dịch vụ pháp lý có chất lượng, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh doanh, thương mại và giải quyết tranh chấp, ngày càng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với tổ chức luật sư.

Đại diện lãnh đạo Đoàn Luật sư cho biết, nhiệm kỳ mới sẽ tập trung xây dựng Đoàn Luật sư vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương; phát huy vai trò tự quản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư trong hành nghề, đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa Đoàn với các cơ quan đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo hướng thực chất, chuyên sâu. Đoàn định hướng nghiên cứu xây dựng cơ sở đào tạo nghề luật sư và trung tâm đào tạo ngắn hạn, chú trọng cập nhật kiến thức pháp luật, kỹ năng hành nghề, ngoại ngữ và pháp luật quốc tế.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành; xây dựng cơ sở dữ liệu thành viên thống nhất, hiện đại hóa phương thức hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư thành viên kết nối, trao đổi chuyên môn.

Tích cực đóng góp vào sự phát triển Thành phố

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những đóng góp của Đoàn Luật sư Thành phố trong nhiệm kỳ qua; đồng thời đề nghị Đoàn tiếp tục củng cố tổ chức sau hợp nhất, xây dựng tập thể đoàn kết, liêm chính, có năng lực tự quản thực chất.

Theo lãnh đạo Thành phố, giai đoạn phát triển mới, đội ngũ luật sư cần phát huy tốt hơn vai trò tham gia xây dựng pháp luật, cải cách tư pháp, tư vấn và phản biện chính sách. Đoàn Luật sư cần chủ động tổ chức các nhóm nghiên cứu, tư vấn chuyên môn, huy động trí tuệ của luật sư đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra trong quá trình phát triển thành phố.

Đồng chí Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Đặc biệt, Thành phố đặt yêu cầu chuẩn bị nguồn nhân lực pháp lý chất lượng cao phục vụ hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lĩnh vực đòi hỏi đội ngũ luật sư có chuyên môn sâu về pháp luật kinh doanh, tài chính, thương mại quốc tế, đầu tư và giải quyết tranh chấp xuyên biên giới.

Bên cạnh đó, luật sư cần tiếp tục phát huy vai trò trong cải cách tư pháp, tăng cường phối hợp các cơ quan tiến hành tố tụng, góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng, bảo đảm quyền bào chữa và quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị Đoàn Luật sư đẩy mạnh chuyển đổi số, phát huy trách nhiệm xã hội, mở rộng khả năng tiếp cận công lý của người dân; xây dựng tầm nhìn phát triển dài hạn với các mục tiêu chiến lược đến năm 2031, định hướng năm 2045.

Đồng chí Trần Văn Bảy khẳng định lãnh đạo Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Đoàn luật sư phát triển, đóng góp vào sự phát triển dịch vụ pháp lý, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.

Luật sư Hà Hải, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026-2031. (Ảnh: TRỌNG ANH)

Đại hội lần thứ I là dấu mốc quan trọng trong quá trình kiện toàn tổ chức luật sư sau hợp nhất. Với quy mô và nguồn lực chuyên môn được mở rộng, yêu cầu đặt ra đối với Đoàn Luật sư Thành phố không chỉ là nâng cao chất lượng hành nghề, mà còn phát huy trách nhiệm xã hội, tham gia xây dựng thể chế và góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Thành phố Hồ Chí Minh.

Với đa số phiếu tán thành, luật sư Hà Hải, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố nhiệm kỳ 2026-2031.