Phát huy vai trò đầu tàu đào tạo nhân tài, nâng tầm Trường THPT chuyên Lam Sơn

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng hoa chúc mừng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Cùng dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành cấp tỉnh; các thế hệ cán bộ quản lý, nhà giáo, cựu học sinh và học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lam Sơn trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Trải qua 95 năm xây dựng và trưởng thành, tiền thân là Trường Collège de Thanh Hóa thành lập năm 1931, đến nay Trường THPT chuyên Lam Sơn đã trở thành một trong những địa chỉ giáo dục có uy tín, là niềm tự hào của ngành giáo dục Thanh Hóa.

Qua các thời kỳ lịch sử, các thế hệ thầy và trò nhà trường luôn bền bỉ giữ gìn nền nếp dạy tốt, học tốt, phát huy truyền thống hiếu học, tinh thần vượt khó và khát vọng chinh phục tri thức. Từ mái trường này, nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, trở thành những nhà khoa học, nhà giáo, nhà quản lý, bác sĩ, kỹ sư, doanh nhân và những người có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những đóng góp của nhà trường, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái khẳng định, truyền thống và thành quả mà các thế hệ thầy, trò Trường THPT chuyên Lam Sơn dày công vun đắp là niềm tự hào, đồng thời là nền tảng quan trọng để nhà trường tiếp tục phát triển.

Những năm qua, Trường THPT chuyên Lam Sơn tiếp tục khẳng định vị thế bằng những thành tích nổi bật trong giáo dục mũi nhọn. 5 năm liên tiếp, nhà trường dẫn đầu toàn tỉnh về điểm bình quân thi tốt nghiệp THPT; học sinh giành 361 giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, trong đó có 25 giải Nhất; đoạt 15 giải thưởng tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực. Riêng năm học 2025-2026, có 86/89 học sinh dự thi học sinh giỏi quốc gia đoạt giải.

Đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái cho rằng, Thanh Hóa đang đứng trước những yêu cầu ngày càng cao về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; nhu cầu về nguồn nhân lực có tri thức, bản lĩnh, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến ngày càng lớn. Trong nhiệm vụ đó, Trường THPT chuyên Lam Sơn phải tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt, đầu tàu trong phát hiện, bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh và đất nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhà trường tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với giữ vững thế mạnh giáo dục mũi nhọn; đổi mới phương pháp dạy và học, phát huy năng lực tự học, tư duy độc lập, phản biện và sáng tạo của học sinh; nâng cao chất lượng các đội tuyển học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Đặc biệt, giáo dục kiến thức phải gắn với giáo dục lý tưởng, đạo đức, nhân cách và ý thức trách nhiệm với cộng đồng; thành tích học tập phải đi đôi với sự trưởng thành về nhân cách và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn tại buổi lễ.

Cùng với đổi mới giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo đáp ứng yêu cầu phát triển của trường chuyên được xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. Nhà trường cần chú trọng bồi dưỡng chuyên môn sâu, năng lực nghiên cứu, ngoại ngữ và phương pháp giảng dạy hiện đại cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên. Mỗi thầy giáo, cô giáo phải không ngừng tự học, đổi mới, truyền cảm hứng, khơi dậy niềm say mê học tập và sáng tạo của học sinh; đồng thời giữ gìn đoàn kết trong tập thể sư phạm, xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch, vững mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu nhà trường đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và hợp tác trong đào tạo; tăng cường giáo dục STEM, nâng cao năng lực ngoại ngữ, năng lực số, tạo điều kiện để học sinh được thực hành, nghiên cứu và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Nhà trường cần mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước; phát huy vai trò của các chuyên gia, nhà khoa học, cựu học sinh thành đạt trong hoạt động học thuật, bồi dưỡng đội tuyển và định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Đối với việc triển khai Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái nhấn mạnh yêu cầu tổ chức thực hiện có lộ trình, rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm. Việc mở rộng quy mô lớp chuyên phải gắn với điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất, đồng thời bảo đảm và không ngừng nâng cao chất lượng tuyển sinh, đào tạo.

Các cơ quan liên quan cần phối hợp với nhà trường cụ thể hóa các nhiệm vụ của Đề án, kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện. Cùng với nguồn lực đầu tư của tỉnh, cần phát huy vai trò của các hội cựu giáo chức, Câu lạc bộ Thầy - Trò chuyên Thanh Hóa tại Hà Nội, các thế hệ cựu học sinh trong và ngoài nước, huy động sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp trong phát triển nhà trường.

Các thế hệ học sinh, thầy giáo, cô giáo Trường THPT chuyên Lam Sơn dự lễ kỷ niệm.

Ngày 6/7/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định số 2046/QĐ-UBND phê duyệt Đề án phát triển Trường THPT chuyên Lam Sơn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo đề án, đến năm 2030 nhà trường phấn đấu phát triển quy mô lên 50 lớp chuyên với 1.750 học sinh; mở rộng các môn chuyên, nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ nhà giáo chất lượng cao, hiện đại hóa cơ sở vật chất, đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tầm nhìn đến năm 2045, xây dựng Trường THPT chuyên Lam Sơn thành cơ sở giáo dục chất lượng cao, hiện đại, thông minh, có uy tín trong khu vực và quốc tế, là trung tâm phát hiện, bồi dưỡng nhân tài, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước.

Học sinh Trường THPT chuyên Lam Sơn tại buổi lễ.

Gửi gắm niềm tin và kỳ vọng tới các thế hệ học sinh, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng những thành tích mà học sinh nhà trường đạt được tại các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực; đồng thời mong muốn các em tiếp tục nỗ lực học tập, trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh, sống có lý tưởng và khát vọng.

Từ dấu mốc 95 năm truyền thống đến mục tiêu kỷ niệm 100 năm thành lập trường vào năm 2031, Trường THPT chuyên Lam Sơn đứng trước yêu cầu tạo bước chuyển mạnh mẽ hơn về chất lượng, tầm vóc và vị thế, nơi bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển Thanh Hóa nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái tặng Trường THPT chuyên Lam Sơn 10 bộ máy vi tính.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái chụp ảnh lưu niệm với các thế hệ giáo viên Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và các đại biểu thăm phòng thực hành giáo dục STEM tại Trường THPT chuyên Lam Sơn.