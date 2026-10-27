Phát huy vai trò đảng viên trong thực hiện Nghị quyết 57

Tại Nhà văn hóa thôn Phong Niên, xã Xuân Quang, Tổ công nghệ số cộng đồng tổ chức họp triển khai hướng dẫn người dân tích hợp thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VNeID. Thực hiện chỉ đạo của chi bộ thôn, anh Trần Quốc Toản - Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, kiêm Tổ trưởng Tổ công nghệ số cộng đồng trực tiếp hướng dẫn các thành viên quy trình thực hiện, đồng thời phân công từng người phụ trách nhóm hộ để hỗ trợ bà con.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Phong Niên với phần lớn thành viên là đảng viên, họp bàn, triển khai nhiệm vụ.

Đáng chú ý, trong 5 thành viên của tổ có 4 người là đảng viên. Sau khi được phân công nhiệm vụ, các thành viên sẽ trực tiếp đến từng hộ gia đình hướng dẫn người dân. Thời gian linh hoạt, chủ yếu vào buổi tối khi bà con đã hoàn thành công việc lao động. Địa điểm hỗ trợ có thể tại nhà văn hóa hoặc nhà dân, tùy điều kiện thực tế và nhu cầu của mỗi cá nhân.

Cách làm này xuất phát từ đặc điểm của thôn Phong Niên. Toàn thôn hiện có trên 370 hộ, hơn 1.500 nhân khẩu, với nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống. Địa bàn thôn rộng, dân cư phân tán, kỹ năng sử dụng thiết bị số giữa các nhóm dân cư chưa đồng đều; một bộ phận người cao tuổi còn gặp khó khăn khi tiếp cận công nghệ. Vì vậy, việc hướng dẫn trực tiếp, dễ hiểu, sát với nhu cầu thực tế được chi bộ thôn xác định là giải pháp quan trọng để người dân từng bước làm quen và sử dụng hiệu quả các tiện ích số.

Đảng viên Trần Quốc Toản hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Thông qua mô hình “Dân vận khéo trong chuyển đổi số, Bình dân học vụ số”, Chi bộ thôn Phong Niên chú trọng phát huy vai trò tiên phong của đảng viên trong nghiên cứu, học tập, thực hành các kỹ năng số, đồng thời trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, sử dụng VNeID, tiếp cận thông tin chính thống và nâng cao cảnh giác trước những nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng.

Anh Trần Quốc Toản cho biết, từ khi sáp nhập thôn đến nay, Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Phong Niên đã hỗ trợ 40 trường hợp thực hiện định danh điện tử mức độ 2 và 8 hồ sơ trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Đây là những kết quả bước đầu cho thấy vai trò của lực lượng nòng cốt tại cơ sở trong hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ số.

Công tác chuyển đổi số trên địa bàn thôn Phong Niên được đẩy mạnh với sự tham gia tích cực của đội ngũ đảng viên.

Theo ông Đào Minh Quang - Bí thư Chi bộ thôn Phong Niên, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 57, chi bộ chỉ đạo các đảng viên tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng VNeID và các tiện ích liên quan. Đối với người cao tuổi, người có sức khỏe không bảo đảm, các thành viên đến tận nhà hỗ trợ. Cùng với đó, đảng viên tích cực tuyên truyền, giúp bà con nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc, chưa được kiểm chứng và các thủ đoạn lừa đảo trực tuyến.

Không chỉ tại thôn Phong Niên, vai trò của đảng viên trong chuyển đổi số đang được phát huy tại nhiều địa bàn. Xã Xuân Quang hiện có 24 tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó phần lớn thành viên là đảng viên. Với tinh thần trách nhiệm và sự gương mẫu, đội ngũ này góp phần đưa các nhiệm vụ chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là tại những khu vực còn khó khăn về điều kiện tiếp cận công nghệ.

Đảng viên xã Cốc San tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số thiết yếu.

Tại thôn Củm Thượng, xã Cốc San, anh Hoàng Mạnh Hùng - Bí thư Chi đoàn thôn phát huy lợi thế của tuổi trẻ và khả năng sử dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng điện thoại thông minh, thanh toán không dùng tiền mặt, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số.

Theo anh Hùng, thôn Củm Thượng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, nhận thức và kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin của một bộ phận người dân còn hạn chế. Vì vậy, khi hướng dẫn bà con, điều quan trọng là lựa chọn nội dung thiết thực, cách truyền đạt dễ hiểu, phù hợp với điều kiện và khả năng tiếp nhận của từng người.

Từ những thao tác cơ bản trên điện thoại thông minh đến việc tiếp cận các phương thức thanh toán mới, sự hướng dẫn trực tiếp của những đảng viên trẻ giúp người dân từng bước làm quen với công nghệ. Qua đó, chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ xa lạ mà gắn với những nhu cầu cụ thể trong sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh hằng ngày.

Đảng viên Hoàng Mạnh Hùng, thôn Củm Thượng hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác trên ứng dụng số.

Bà Giàng Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cốc San cho biết, việc triển khai Nghị quyết số 57 được địa phương cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ gắn với trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong phong trào “Bình dân học vụ số” và hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng.

Từ xây dựng chương trình, chuẩn bị tài liệu, thực hiện sinh hoạt chi bộ trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử đến hướng dẫn người dân giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng VNeID và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên môi trường số, cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã đều tích cực tham gia nhiệt tình, trách nhiệm. Bà Giàng Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cốc San

Thực tiễn tại Xuân Quang và Cốc San cho thấy, để chuyển đổi số đi vào cuộc sống, bên cạnh hạ tầng công nghệ và các nền tảng số, yếu tố con người giữ vai trò quan trọng. Khi đảng viên chủ động học tập, làm chủ công nghệ, tiên phong thực hiện và kiên trì hướng dẫn người dân, những khó khăn về kỹ năng, thói quen sử dụng công nghệ từng bước được tháo gỡ. Cách làm gần dân, sát cơ sở của mỗi đảng viên cũng góp phần tạo sự đồng thuận, khuyến khích người dân chủ động tham gia chuyển đổi số.

Việc phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện và tinh thần trách nhiệm của đảng viên thông qua việc làm thiết thực ở cơ sở thời gian qua đã góp phần lan tỏa, đưa Nghị quyết 57 đi vào đời sống, để người dân có kỹ năng, có khả năng tiếp cận và thụ hưởng hiệu quả những tiện ích mà công nghệ mang lại.