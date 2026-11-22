Ngày 3/2/2026, Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Nghị quyết 46 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2040. Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ đảng viên tại cơ sở đã phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu trong từng phần việc, góp phần hiện thực những tuyến đường, tạo động lực phát triển ở các vùng quê.

Lâu nay, tuyến đường đi lại của hơn 20 hộ dân sinh sống ven đường sắt thuộc thôn Thái Niên, xã Bảo Thắng chỉ là lối mòn tự mở băng qua đường sắt. Việc đi lại của người dân tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, bởi vậy, mong muốn có một tuyến đường thuận lợi hơn đã trở thành nguyện vọng chung của bà con nơi đây.

Tuyến đường đi lại của hơn 20 hộ dân sinh sống ven đường sắt thuộc thôn Thái Niên là lối mòn tự mở băng qua đường sắt.

Năm 2026, mong ước ấy trở thành hiện thực khi địa phương triển khai xây dựng tuyến đường gom dân sinh. Để tuyến đường sớm hình thành, những đảng viên của Chi bộ thôn Thái Niên đã phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong hiến đất, tài sản trên đất và vận động các hộ dân cùng tham gia.

Dẫn chúng tôi đi trên tuyến đường vừa thực hiện xong mặt bằng, còn lớp nhớp bùn đất sau trận mưa lớn, ông Trương Quang Quỳnh, đảng viên Chi bộ thôn Thái Niên chia sẻ: Nếu thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đảm bảo tiến độ thì Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, bà con sẽ có đường đẹp, an toàn để qua lại.

Chờ đợi tuyến đường kiên cố từ lâu, khi chủ trương làm đường được triển khai, ông Quỳnh đã bàn bạc với gia đình, tự nguyện hiến hơn 80 m² đất để mở đường. Không chỉ vậy, gia đình ông còn chủ động tháo dỡ một phần mái tôn, tường rào, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thi công.

Với ông Quỳnh, phần đất và tài sản hiến đi không chỉ là sự đóng góp của gia đình mà còn là trách nhiệm của người đảng viên trước mong muốn chung của cộng đồng.

Đảng viên Trương Quang Quỳnh, Chi bộ thôn Thái Niên (phải ảnh) hiến đất và tài sản trên đất để làm đường.

Ông Nguyễn Văn Hải, Bí thư Chi bộ thôn Thái Niên cho biết: Tuyến đường gom dân sinh dài 1,3 km, chạy qua khu vực sinh sống của 25 hộ dân ven đường sắt, được mở rộng từ 5 - 6 m. Trong quá trình triển khai, 4 đảng viên của chi bộ đã tiên phong hiến gần 500 m² đất cùng nhiều tài sản trên đất như cổng, tường rào, cây cối lâu năm.

Sự gương mẫu của đảng viên tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tháo gỡ băn khoăn, tạo đồng thuận trong 23 hộ trực tiếp có đường chạy qua để cùng tham gia hiến đất, mở đường. Ngoài ra, các đảng viên cũng tích cực hỗ trợ, giúp các hộ tháo dỡ tường rào, mái tôn, xây dựng lại tường rào, qua đó không chỉ góp sức làm đường mà còn vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng.

Đảng viên xã Bảo Thắng tham gia giám sát việc thi công công trình đường giao thông nông thôn.

Năm 2026, xã Bảo Thắng triển khai xây dựng trên 18 km đường giao thông nông thôn, gồm 1,9 km đường được mở rộng và các tuyến đường mở mới, với tổng kinh phí đầu tư trên 36 tỷ đồng.

Sự tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm của đội ngũ đảng viên đã góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tạo sự đồng thuận để các công trình giao thông được triển khai thuận lợi, từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 46. Ông Hoàng Anh Trọng, Phó trưởng Ban Xây dựng đảng – Đảng ủy xã Bảo Thắng

Tại xã Xuân Quang, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cũng đang được thể hiện rõ nét trong từng công việc cụ thể. Minh chứng tại thôn Thái Hà, từ đầu năm đến nay, thôn triển khai làm 9,6 km đường giao thông nông thôn - khối lượng công việc lớn chưa từng có đối với địa phương.

Để những tuyến đường được triển khai, với vai trò Phó Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn, chị Trần Thị Nguyệt luôn tất bật trong mọi phần việc. Chị chủ động đến từng hộ dân tuyên truyền, giải thích về lợi ích lâu dài của việc mở rộng, kiên cố hóa đường giao thông; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Tại các cuộc họp thôn, việc làm đường được chị đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến trong Nhân dân, từ đó phát huy tinh thần tự nguyện, chung sức vì lợi ích cộng đồng.

Chị Trần Thị Nguyệt - Phó Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn Thái Hà lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để việc triển khai làm đường.

Khi người dân đồng thuận, các tuyến đường được triển khai, chị Nguyệt tiếp tục tham gia giám sát quá trình thi công, góp phần bảo đảm công trình đúng tiến độ, chất lượng. Chị Nguyệt bày tỏ: Tôi mong những tuyến giao thông kiên cố sẽ tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế, người dân có cuộc sống tốt hơn. Được "dân tín, Đảng tin", tôi luôn cố gắng thực hiện tốt mọi phần việc được giao, góp sức để chủ trương làm đường sớm trở thành hiện thực.

Các đảng viên Chi bộ thôn Thái Hà giám sát việc thi công đường trục thôn.

Còn ở vùng biên xa xôi Y Tý, trong những câu chuyện làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn luôn có sự tham gia của các đảng viên. Đơn cử như ở thôn Séo Phìn Chư, tuyến đường trục thôn được mở mới dài 1,6 km, rộng 6 mét (cả lề đường). Để có mặt bằng triển khai công trình, 14 hộ dân đã tự nguyện hiến đất, trong đó có 4 hộ đảng viên là Lầu A Sếnh, Thào A Mồng, Vàng A Súng và Vàng A Gió tiên phong thực hiện. Những phần đất được hiến không chỉ góp phần mở rộng tuyến đường mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của đảng viên đối với sự phát triển chung của thôn.

Năm 2026, xã Y Tý triển khai xây dựng 8,4 km đường giao thông nông thôn, trong đó mở mới 2 km, còn lại là các tuyến đường mở rộng. Đối với địa bàn vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đất đai là tài sản quý, gắn liền với cuộc sống và sinh kế của bà con, vì vậy, việc tạo sự đồng thuận để người dân tự nguyện hiến đất, chung sức làm đường là nhiệm vụ quan trọng.

Đội ngũ đảng viên với vai trò tiên phong, gương mẫu đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, tạo sức lan tỏa để bà con cùng tham gia. Vai trò của đảng viên tiếp tục được phát huy trong giám sát quá trình triển khai các công trình, bảo đảm nguồn lực đầu tư được sử dụng hiệu quả. Ông Cao Văn Văn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Y Tý

Những minh chứng ở các địa phương kể trên cho thấy vai trò của đội ngũ đảng viên trong việc hiện thực hóa Nghị quyết 46. Các đảng viên không chỉ là “cầu nối” đưa chủ trương đến gần người dân mà khơi dậy nguồn nội lực trong cộng đồng, biến những mục tiêu về phát triển giao thông nông thôn thành những tuyến đường hiện hữu.

Đội ngũ đảng viên trên địa bàn tỉnh tích cực phát huy vai trò trong các phần việc để hiện thực hóa những tuyến đường.

Từ những việc làm bình dị nhưng giàu trách nhiệm, đội ngũ đảng viên đang tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân đưa Nghị quyết 46 đi vào cuộc sống, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững ở mỗi vùng quê.