Phát huy vai trò đảng viên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

ĐBP - Đảng ủy xã Tủa Thàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho đội ngũ đảng viên. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời chủ động lan tỏa thông tin chính thống, những giá trị tích cực, góp phần xây dựng môi trường thông tin lành mạnh trên không gian mạng.

Đảng viên Chi bộ thôn Huổi Lóng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tình hình đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Tủa Thàng đã có nhiều đổi thay. Diện mạo nông thôn mới ngày càng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng cao; niềm tin của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp tiếp tục được củng cố. Kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các chi bộ và đội ngũ đảng viên thông qua việc chủ động tuyên truyền, vận động, giúp người dân hiểu rõ và đồng thuận với các chủ trương, chính sách, nhiệm vụ phát triển của địa phương.

Đảng ủy xã luôn xác định chi bộ là hạt nhân chính trị ở cơ sở, là nơi trực tiếp đưa chủ trương, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Vì vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ, vai trò của cấp ủy và trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Lò Văn Phát, Bí thư Chi bộ thôn Hoa Ban, xã Tủa Thàng chia sẻ: Chi bộ thường xuyên quán triệt đảng viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tỉnh táo trong tiếp nhận và chọn lọc thông tin; tuyệt đối không chia sẻ, phát tán những nội dung chưa được kiểm chứng, sai sự thật. Trong các buổi sinh hoạt định kỳ, Chi bộ chú trọng trao đổi, phân tích, nhận diện phương thức, thủ đoạn phát tán thông tin xấu độc của các thế lực thù địch. Nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm và khả năng chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của mỗi đảng viên.

Nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Đảng ủy xã chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng và nâng cao nhận thức cho Nhân dân.

Đảng viên Điêu Chính Thạn, Chi bộ thôn Hoa Ban chia sẻ: Tôi duy trì thói quen đọc báo, theo dõi các chương trình phát thanh, truyền hình và kênh thông tin chính thống của Đảng, Nhà nước mỗi ngày để cập nhật kiến thức. Trên cơ sở nắm bắt thông tin chính xác, tôi kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định mới đến người dân; đồng thời giải thích, định hướng để bà con nâng cao tinh thần cảnh giác, biết nhận diện và chủ động phòng tránh những thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu.

Thực tế cho thấy, nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt và không ngừng đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhận thức chính trị, tư tưởng của Nhân dân từng bước nâng cao. Người dân ngày càng chủ động tiếp cận, chọn lọc thông tin, nâng cao tinh thần cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc, thông tin sai sự thật; đồng thời tích cực lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tạo sự đồng thuận trong xã hội và giữ vững ổn định chính trị ngay từ cơ sở. “Nhờ được cán bộ, đảng viên thường xuyên tuyên truyền, giải thích, chúng tôi hiểu rõ hơn các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, biết cách nhận diện thông tin sai sự thật, không bị các luận điệu xuyên tạc, bịa đặt của đối tượng xấu tác động, gây hoang mang, dao động”, anh Quàng Văn Thời, thôn Hoa Ban chia sẻ.

Theo anh Vàng A Sơn, Bí thư Chi bộ thôn Cộng Hòa, bên cạnh duy trì các hình thức tuyên truyền truyền thống, Chi bộ chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội để mở rộng kênh tiếp cận thông tin cho người dân. Chi bộ thành lập các nhóm zalo để thường xuyên chia sẻ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thông tin chính thống, những mô hình hay, gương người tốt, việc tốt và các chính sách mới. Qua đó, giúp thông tin được truyền tải nhanh chóng, kịp thời, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. “Nhờ chú trọng và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, người dân trên địa bàn nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lôi kéo, kích động, đồng thời không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật trên mạng xã hội” - anh Vàng A Sơn cho biết.

Bà Lò Thị Tình, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Tủa Thàng cho biết: Với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, nòng cốt trong tuyên truyền, lan tỏa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những thông tin tích cực trên không gian mạng. Thông qua đó, góp phần định hướng dư luận xã hội, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. Việc chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và định hướng thông tin không chỉ nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước mà còn góp phần giữ vững trận địa tư tưởng, củng cố “thế trận lòng dân” vững chắc.

Đảng ủy xã Tủa Thàng tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Chú trọng phát huy vai trò, trách nhiệm của các chi bộ và tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ đảng viên trong tuyên truyền, định hướng dư luận, chủ động nhận diện, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Bằng hoạt động cụ thể, góp phần củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn.