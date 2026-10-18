Phát huy vai trò đại biểu Quốc hội khối Công an nhân dân

Chiều 18/10, tại Hà Nội, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc của Bộ Công an với các đại biểu Quốc hội khối CAND tham dự Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khoá XVI.

Bộ trưởng Lương Tam Quang chủ trì buổi làm việc.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương; Thượng tướng Đặng Hồng Đức.

Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Bộ.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây là hoạt động được Bộ Công an duy trì trước mỗi kỳ họp thường lệ của Quốc hội nhằm trao đổi, cung cấp thông tin, thống nhất nhận thức và định hướng những nội dung trọng tâm về công tác bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng và xây dựng pháp luật của Bộ.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI dự kiến xem xét 57 nội dung, trong đó có 43 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật. Đáng chú ý, Bộ Công an chủ trì soạn thảo 8 dự án luật, nghị quyết trình Quốc hội xem xét, thông qua, liên quan đến nhiều lĩnh vực quan trọng.

Các dự luật, nghị quyết Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội xem xét, thông qua: 1. Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 2. Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự (sửa đổi) 3. Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) 4. Luật An ninh dữ liệu 5. Luật Định danh và xác thực điện tử 6. Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) 7. Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 8. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và Công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, Bộ Công an còn chủ trì soạn thảo chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và tội phạm giai đoạn 2026 – 2035 và phối hợp với Viện KSND tối cao chủ trì xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), Nghị quyết về thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

“Đây là khối lượng công việc lớn, với nhiều nội dung phức tạp, nhạy cảm, tác động trực tiếp đến đời sống xã hội và quyền, lợi ích của người dân, đòi hỏi sự nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, thận trọng”, đồng chí Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà các đại biểu Quốc hội khối CAND cần tập trung thực hiện tốt.

Tại buổi làm việc, các đại biểu Quốc hội khối CAND đã tập trung trao đổi, làm rõ những nội dung còn có ý kiến khác nhau trong các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; những vấn đề về an ninh, trật tự được cử tri và nhân dân quan tâm. Các đại biểu cũng đề xuất nhu cầu cung cấp thông tin, tài liệu và cơ chế phối hợp, góp phần nâng cao chất lượng thảo luận, phát biểu tại nghị trường.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc, hiệu quả công tác của các đồng chí đại biểu Quốc hội khối CAND, các đồng chí sĩ quan Công an công tác, biệt phái tại các cơ quan của Quốc hội trong các kỳ họp Quốc hội khóa XV và các kỳ họp vừa qua, tạo sự gắn kết chặt chẽ.

Lãnh đạo Bộ và các đơn vị chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ, kịp thời cung cấp thông tin, nghiên cứu, giải đáp những vấn đề đại biểu quan tâm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang

Đối với các dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị chủ trì soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, nhất là các dự án luật trong lĩnh vực hình sự. Việc hoàn thiện các quy định phải đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Các đại biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Đối với các dự án luật về an ninh dữ liệu, định danh và xác thực điện tử, phải làm rõ cơ chế thu thập, khai thác, sử dụng dữ liệu, trách nhiệm bảo đảm an ninh dữ liệu, tạo thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc sửa đổi các quy định về xử lý vi phạm hành chính phải bảo đảm phân cấp hợp lý, có kiểm soát, không để phát sinh nhũng nhiễu ở cơ sở.

Đối với các đại biểu Quốc hội khối CAND, Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò “hạt nhân”, “đầu mối” trong lan tỏa công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các đoàn đại biểu Quốc hội; tích cực, chủ động tham gia phát biểu, thảo luận tại Tổ và hội trường. Nội dung phát biểu phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, có lập luận rõ ràng, ngắn gọn, sâu sắc, bám sát thực tiễn công tác và quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

Quang cảnh buổi làm việc.

Các đại biểu cần chủ động trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị chủ trì soạn thảo để làm rõ những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, tránh bị động, bất ngờ khi thảo luận tại nghị trường; đồng thời nghiên cứu kỹ, chủ động đề xuất những nội dung giám sát, chất vấn liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đối với Công an các đơn vị, địa phương, Bộ trưởng yêu cầu chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ đại biểu Quốc hội; tập trung tiếp thu, giải trình, hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết bảo đảm tiến độ và chất lượng. Các đơn vị chức năng phải tăng cường công tác thông tin, truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận đối với các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo; đồng thời, triển khai hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh, an toàn Kỳ họp.

Các đại biểu Quốc hội khối CAND cần giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ, tác phong tại nghị trường và tiếp xúc cử tri, xứng đáng với hình ảnh người Công an cách mạng “kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất”.

Đối với các sĩ quan Công an biệt phái tại các cơ quan của Quốc hội, cần chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu, cung cấp thông tin, góp phần phục vụ hiệu quả hoạt động của Quốc hội và công tác xây dựng pháp luật của Bộ.