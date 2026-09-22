Phát huy vai trò đại biểu dân cử qua bám sát thực tiễn

Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng tiếp công dân

Nâng chất lượng tham gia lập pháp

Tháng 8/2026, chuẩn bị cho Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, góp ý các dự án luật, nghị quyết. Trọng tâm là phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương, góp phần nâng cao tính khả thi của chính sách, pháp luật khi được ban hành.

Tại kỳ họp, các đại biểu trong Đoàn đã có 138 lượt ý kiến, gồm 43 lượt phát biểu tại hội trường và 95 lượt phát biểu tại tổ; nghiên cứu, tổng hợp ý kiến đối với 22 dự án luật, bộ luật, 5 dự thảo nghị quyết và 7 vấn đề lớn của đất nước. Những con số này cho thấy tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của đoàn trong thực hiện chức năng lập pháp.

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đoàn ĐBQH mới đây

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng ghi nhận hoạt động của đoàn nhiệm kỳ 2026 - 2031 bước đầu đi vào nền nếp, bám sát chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và yêu cầu thực tiễn của tỉnh. Đồng thời, đồng chí lưu ý công tác tham mưu, tổng hợp thông tin có lúc chưa kịp thời, chất lượng chuẩn bị tài liệu ở một số thời điểm chưa thật sự chuyên sâu.

Từ đó, yêu cầu được đặt ra khá rõ: nâng chất lượng góp ý vào công tác lập pháp, không dàn trải, không chung chung mà phải cụ thể, khả thi, có trọng tâm, thể hiện rõ chính kiến và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Để làm được điều đó, Đoàn tiếp tục tổ chức làm việc với các sở, ngành, tiếp xúc cử tri chuyên đề xây dựng pháp luật, qua đó lấy ý kiến trực tiếp từ những đối tượng chịu tác động của chính sách. Đây chính là kênh quan trọng để tiếng nói của người dân, doanh nghiệp và cơ sở được chuyển tải đến nghị trường.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại xã Đam Rông

Gần dân để giám sát đến cùng

Hoạt động của Đoàn ĐBQH không chỉ thể hiện ở nghị trường mà còn được đo bằng hiệu quả tiếp công dân, xử lý kiến nghị, giám sát việc thực hiện pháp luật tại địa phương.

Trong tháng 8, Đoàn đã tiếp nhận và xử lý 45/45 đơn, gồm 16 đơn kiến nghị, 20 đơn khiếu nại và 9 đơn tố cáo. Trong đó, 21 đơn được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền; 19 đơn được trả lời, hướng dẫn công dân và 5 đơn được xếp lưu do không đủ điều kiện xử lý.

Đáng chú ý, với những vụ việc đang được giải quyết, Đoàn không chỉ dừng ở việc chuyển đơn mà còn theo dõi kết quả; trường hợp việc giải quyết chưa bảo đảm thì xem xét tiến hành giám sát theo quy định. Những vụ việc phức tạp, kéo dài, công dân gửi đơn nhiều lần cũng được định hướng rà soát, lập danh sách riêng để thuận lợi theo dõi, đôn đốc hoặc lựa chọn làm nội dung giám sát.

Đoàn ĐBQH giám sát tại xã Quảng Hòa

Đây là điểm cần được tiếp tục phát huy, bởi hiệu quả của hoạt động dân cử suy cho cùng phải được thể hiện ở khả năng kết nối nghị trường với đời sống, để những vấn đề người dân quan tâm được lắng nghe, phản hồi và xử lý đến nơi, đến chốn.

Địa bàn Lâm Đồng sau sắp xếp đơn vị hành chính rộng hơn cũng đặt ra những yêu cầu mới. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Dương Khắc Mai cho rằng, người dân ở nhiều địa bàn xa trung tâm phải di chuyển hàng trăm kilômét để tham gia tiếp công dân; vì vậy, cần nghiên cứu tổ chức tiếp công dân theo khu vực hoặc luân phiên tại các địa phương, tạo thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận các cơ quan dân cử và cơ quan có thẩm quyền.

Hiện nay, Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng đặt nhiệm vụ trọng tâm phải chủ động nắm chắc cơ sở, sâu sát cử tri, nâng chất lượng tham mưu và mạnh dạn đưa những vấn đề thực tiễn vào nghị trường. Khi mỗi chính sách được soi chiếu từ cuộc sống và mỗi kiến nghị của người dân được theo dõi đến cùng, vai trò đại biểu dân cử mới thực sự được phát huy, góp phần để pháp luật không chỉ đúng về quy định mà còn sát thực tiễn, khả thi và đi vào cuộc sống.