Phát huy vai trò cựu giáo chức trong phát triển giáo dục

Sở Giáo dục và Đào tạo tặng giấy khen cho các cá nhân.

Quy chế phối hợp “Bốn cùng” được hai đơn vị ký kết ngày 28/6/2021, gồm các nội dung: cùng tham gia đánh giá, nắm bắt tình hình; góp ý xây dựng chương trình hoạt động của ngành; triển khai một số công tác có chọn lọc và chăm sóc đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đã nghỉ hưu.

Qua 5 năm, các cấp Hội Cựu giáo chức tham gia góp ý về nhiệm vụ năm học, xây dựng môi trường giáo dục, vận động học sinh có nguy cơ bỏ học trở lại trường. Nhiều hội viên tự nguyện giảng dạy tại các trung tâm học tập cộng đồng, lớp tình thương, lớp xóa mù chữ; phụ đạo miễn phí cho học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có học sinh dân tộc thiểu số.

Bằng nguồn kinh phí cá nhân và sự kết nối của các hội viên, một số tổ chức Hội đã huy động hàng trăm triệu đồng mỗi năm hỗ trợ, khen thưởng học sinh giỏi, học sinh vượt khó. Chi hội Cựu giáo chức Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế duy trì kết nối các thế hệ nhà giáo, cựu học sinh, vận động nguồn lực hỗ trợ học sinh miền núi và những hoàn cảnh khó khăn.

Giai đoạn 2026 - 2031, hai đơn vị tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp “Bốn cùng”, tập trung trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình giáo dục; tham gia góp ý các chủ trương, giải pháp phát triển giáo dục, sắp xếp mạng lưới trường học, hướng nghiệp và phân luồng học sinh. Đồng thời, phát huy vai trò của cựu giáo chức trong công tác khuyến học, khuyến tài, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, xây dựng xã hội học tập và phong trào “Bình dân học vụ số”. Quy chế cũng chú trọng chăm lo đời sống nhà giáo nghỉ hưu và hỗ trợ những nhà giáo đang công tác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.