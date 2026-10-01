Phát huy vai trò cực tăng trưởng du lịch quốc gia

Trong định hướng mới, TP HCM không chỉ đặt mục tiêu tăng số lượng khách mà chuyển mạnh phương thức cạnh tranh sang chất lượng trải nghiệm, mức chi tiêu và thời gian lưu trú của du khách.

Theo đó, đến 2030, TP HCM hướng tới nền du lịch chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao; hình thành hệ thống sản phẩm đặc trưng của đô thị đặc biệt. Mục tiêu đón 20 triệu lượt khách quốc tế và 67 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch 700.000 tỷ đồng, đóng góp 12% GRDP của TP.

TP đặt mục tiêu bảo đảm đủ buồng lưu trú phục vụ tăng trưởng, nâng tỉ trọng khách sạn 4 - 5 sao và các cơ sở lưu trú cao cấp quy mô lớn; hình thành ít nhất 3 DN du lịch có thương hiệu mạnh, năng lực quản trị hiện đại, sức cạnh tranh quốc tế đặt trụ sở tại TP...

Tầm nhìn đến 2045, du lịch TP được định hướng phát triển hiện đại, bền vững, giữ vai trò động lực tăng trưởng chủ lực của nền kinh tế TP, thuộc nhóm các điểm đến đô thị hàng đầu khu vực châu Á. TP hướng đến hình thành các sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng, các tổ hợp dịch vụ du lịch - văn hóa - giải trí quy mô lớn và chuỗi giá trị văn hóa - du lịch có sức cạnh tranh quốc tế; đóng góp tương xứng vào mục tiêu đón 70 triệu lượt khách quốc tế, du lịch đóng góp 14 - 15% GRDP của TP.

Dự thảo chương trình hành động đặt ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trước hết, TP xác định đổi mới tư duy phát triển du lịch, chuyển từ phát triển diện rộng, dựa vào số lượng và khai thác tài nguyên đơn thuần; sang mô hình phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, bền vững, giá trị gia tăng cao.

Cùng với đó là hoàn thiện thể chế, chính sách tạo đột phá, nghiên cứu cơ chế cho các mô hình kinh tế chia sẻ, kinh doanh trên nền tảng số, kinh tế đêm, kinh tế ven sông, kinh tế biển, các tổ hợp du lịch - giải trí - văn hóa - thể thao; khuyến khích du lịch thông minh, du lịch xanh. Vận dụng hiệu quả Luật Phát triển đô thị và pháp luật liên quan, chủ động thí điểm có kiểm soát với những vấn đề cấp bách cần triển khai ngay.

Tổ chức lại không gian du lịch, phát triển hạ tầng kết nối đa phương thức từ các cửa ngõ quốc tế đến các trung tâm du lịch, TP sẽ ưu tiên hạ tầng hàng không, cảng tàu khách quốc tế, bến du thuyền, đường thủy nội đô và liên vùng, đường sắt du lịch, hướng đến khả năng đón các tàu du lịch cỡ lớn.

Không gian du lịch cũng được mở rộng theo hướng kết nối đô thị sáng tạo, di sản văn hóa, sông nước, biển đảo; hình thành các trung tâm du lịch đa dịch vụ, hoạt động cả ngày và đêm, gắn du lịch với mua sắm, ẩm thực, giải trí, nghệ thuật và các sự kiện lớn.

TP HCM trước khi sáp nhập đã là một trong những địa phương thu hút số lượng du khách đông nhất cả nước, có doanh thu du lịch cao bậc nhất nước. Sau sắp xếp đơn vị hành chính, cùng với Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ, các tiềm năng lợi thế du lịch là càng lớn, vì vậy việc thay đổi tư duy du lịch để phát huy thế mạnh này là rất cần thiết; để giữ vững vai trò một cực tăng trưởng du lịch quốc gia, trung tâm du lịch chiến lược, đầu tàu dẫn dắt phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long.