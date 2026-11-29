Từ quản lý dữ liệu đến chăm sóc sức khỏe liên tục

Giám đốc Trạm Y tế xã Tây Phương Nguyễn Quang Cần cho biết, y tế cơ sở là tuyến gần dân, trực tiếp tiếp xúc với người dân trong nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe, từ khám chữa bệnh ban đầu, tiêm chủng, phòng chống dịch đến quản lý các bệnh không lây nhiễm. Vì vậy, chuyển đổi số tại tuyến y tế cơ sở không đơn thuần là ứng dụng phần mềm vào công việc hành chính, mà cần gắn với yêu cầu nâng cao chất lượng chuyên môn, quản lý sức khỏe cộng đồng và phục vụ người dân thuận tiện hơn.

Xã Tây Phương khám định kỳ miễn phí cho người dân trên địa bàn. Ảnh: N.M

Tại Trạm Y tế xã Tây Phương, các hệ thống công nghệ thông tin được khai thác trong từng lĩnh vực chuyên môn. Đối với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý khám chữa bệnh His để cập nhật, theo dõi thông tin người bệnh. Việc quản lý dữ liệu giúp cán bộ y tế có thêm cơ sở theo dõi tình trạng sức khỏe, quá trình điều trị và hỗ trợ quản lý những người mắc bệnh cần chăm sóc thường xuyên.

Với những bệnh lý có tính chất kéo dài, người bệnh cần được theo dõi định kỳ, hướng dẫn dùng thuốc, kiểm soát các chỉ số sức khỏe và phòng ngừa biến chứng. Khi thông tin được cập nhật trên hệ thống, việc quản lý người bệnh có điều kiện thực hiện xuyên suốt hơn, hạn chế phụ thuộc vào việc ghi nhớ hoặc tổng hợp thủ công, đồng thời hỗ trợ cán bộ y tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trạm Y tế xã Tây Phương khám bệnh không lây nhiễm trên địa bàn. Ảnh: N.M

Trong công tác khám sức khỏe toàn dân, dữ liệu điện tử có vai trò đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hoạt động khám, sàng lọc nhằm phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe mà còn tạo cơ sở để quản lý sức khỏe người dân theo từng nhóm đối tượng, từng độ tuổi và tình trạng bệnh lý.

Trạm Y tế xã Tây Phương chú trọng khai thác, cập nhật, liên thông dữ liệu khám sức khỏe trên Hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử thành phố Hà Nội và Cổng dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế, hướng tới việc quản lý thông tin thống nhất, phục vụ theo dõi sức khỏe lâu dài.

Ông Nguyễn Quang Cần chia sẻ, toàn xã có 55.999 nhân khẩu thuộc diện quản lý, khám sức khỏe. Đến ngày 15-11-2026, đã có 53.844 người tham gia khám, đạt 96,15%, tỷ lệ học sinh được khám đạt 100%. Kết quả này đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện dữ liệu sau khám, đối soát thông tin theo từng người, từng hình thức khám, cập nhật đầy đủ kết quả vào hồ sơ sức khỏe điện tử.

Tăng khả năng tiếp cận thông tin, nâng kỹ năng số cho cán bộ y tế

Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế còn mở rộng phương thức truyền thông, giáo dục sức khỏe đến người dân. Thay vì chỉ dựa vào các buổi tuyên truyền trực tiếp hoặc hệ thống loa truyền thanh, Trạm Y tế xã Tây Phương còn kết hợp website, fanpage, hệ thống truyền thanh xã Tây Phương và các kênh thông tin chính thống để cung cấp kiến thức về phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, phòng chống bệnh không lây nhiễm.

Trạm Y tế xã Tây Phương khám sức khỏe chủ động cho người dân. Ảnh: N.M

Với đặc điểm địa bàn đông dân, nhiều nhóm đối tượng có nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau, việc truyền tải thông tin linh hoạt giúp người dân chủ động tiếp cận kiến thức, nắm bắt lịch khám, lịch tiêm và các khuyến cáo y tế. Những thông tin thiết thực, được cập nhật kịp thời, có thể góp phần thay đổi nhận thức, hình thành thói quen chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Trong lĩnh vực dân số, Trạm Y tế xã Tây Phương ứng dụng phần mềm quản lý dân số Mis để thu thập, cập nhật và quản lý dữ liệu chuyên ngành. Hệ thống theo dõi sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng được khai thác nhằm quản lý nhóm đối tượng, theo dõi biến động dân số, thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn và hỗ trợ công tác tham mưu, tổ chức hoạt động dân số tại địa phương. Việc cập nhật thông tin thường xuyên góp phần nâng cao tính chính xác trong quản lý, tạo thuận lợi cho quá trình rà soát, tổng hợp và triển khai các chương trình chăm sóc sức khỏe.

Để các hệ thống số thực sự phát huy hiệu quả, yếu tố con người có vai trò quyết định. Mỗi cán bộ, viên chức, người lao động tại Trạm Y tế luôn chủ động nâng cao kỹ năng số, sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và hệ thống phục vụ quản lý, điều hành. Các nội dung như quản lý văn bản, điều hành tác nghiệp, tài chính kế toán, quản lý hồ sơ cán bộ, đánh giá KPI hằng tháng trên hệ thống HanoiWork được triển khai gắn với yêu cầu công việc của đơn vị.

Bên cạnh đó, Trạm Y tế thường xuyên cập nhật dữ liệu định kỳ tuần, tháng, năm lên các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành y tế của Bộ Y tế. Việc duy trì cập nhật, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác không chỉ phục vụ yêu cầu báo cáo mà còn giúp đơn vị theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ, chủ động rà soát những nội dung còn thiếu, nâng cao hiệu quả quản lý.