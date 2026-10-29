Phát huy vai trò của Ủy ban ASEAN trong việc quảng bá Cộng đồng ASEAN tại Kuwait

Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Ngày 28/10, Ủy ban ASEAN tại Kuwait tổ chức họp thường kỳ kết hợp lễ bàn giao chức Chủ tịch luân phiên từ Đại sứ Brunei sang Đại sứ Campuchia với sự tham dự đầy đủ của Trưởng Cơ quan đại diện và cán bộ ngoại giao của cả 9 nước thành viên ASEAN tại Kuwait, gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Lào, Philippines, Thái Lan và Việt Nam.

Trong không khí đoàn kết và thân tình, các Trưởng Cơ quan đại diện đã trao đổi sâu về tình hình an ninh tại Kuwait và khu vực, tập trung đánh giá tác động của xung đột khu vực đối với hoạt động của các cơ quan ngoại giao cũng như quan hệ hợp tác song phương, đa phương với nước chủ nhà; đồng thời đề xuất phương hướng hoạt động của Ủy ban ASEAN tại Kuwait trong 6 tháng tới.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Việt Nam tại Kuwait Nguyễn Đức Thắng đánh giá cao nhiệm kỳ chủ tịch của Đại sứ Brunei. Với 9 hoạt động được triển khai trong 6 tháng đầu năm 2026, trong đó có nhiều hoạt động thiết thực như Ủy ban ASEAN tại Kuwait trao đổi hẹp với Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait, đối thoại với Tổng Thư ký Diễn đàn Hợp tác châu Á (ACD), Hiến máu nhân đạo, Giao lưu thể thao, Ngày ASEAN…Ủy ban ASEAN tại Kuwait đã có một nhiệm kỳ sôi nổi với số lượng hoạt động nhiều hơn nhiệm kỳ trước.

Việt Nam cảm ơn Brunei đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời chúc mừng Campuchia đảm nhận cương vị Chủ tịch luân phiên và bày tỏ tin tưởng Campuchia sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động thiết thực, góp phần tăng cường đoàn kết ASEAN.

Các Đại sứ, Đại biện Đại sứ quán các nước ASEAN tham dự cuộc họp chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Về phương hướng thời gian tới, Đại sứ Nguyễn Đức Thắng đề nghị Ủy ban ASEAN tại Kuwait có phản hồi chính thức đối với sáng kiến của Đại sứ quán Trung Quốc về tổ chức Sự kiện trải nghiệm văn hóa và ẩm thực Trung Quốc - ASEAN tại Kuwait.

Đại sứ nhấn mạnh, chương trình hoạt động năm 2027 cần bám sát các ưu tiên, định hướng và sự kiện trọng tâm của ASEAN; đồng thời đề cao cách tiếp cận tập thể, tinh thần chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong triển khai các sáng kiến tại Kuwait, qua đó tăng cường sự thống nhất, phát huy vai trò của Ủy ban ASEAN tại Kuwait và nâng cao hiệu quả quảng bá Cộng đồng ASEAN tại sở tại.