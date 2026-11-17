Ngày 17/11, tại Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương tổ chức Tọa đàm "Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới - Xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam".

Phát biểu tại Tọa đàm, bà Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương cho biết, trong kỷ nguyên số, khoảng cách địa lý ngày càng được thu hẹp, tri thức và những cơ hội hợp tác có thể đến với người trẻ nhanh hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, làm thế nào để thanh niên Việt Nam hội nhập chủ động mà vẫn giữ được bản sắc? Làm thế nào để tiếp nhận những giá trị tiến bộ của thế giới, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu quê hương, trách nhiệm cộng đồng và ý thức về lợi ích quốc gia, dân tộc?.

Bà Nông Quỳnh Ngân - Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương (Ảnh: Tiến Đạt).

Với ý nghĩa đó, tọa đàm lần này tạo nên một không gian đối thoại cởi mở, nơi những vấn đề lớn được nhìn nhận từ trải nghiệm thực tế và từ chính những băn khoăn của người trẻ.

Đối với tổ chức Đoàn, đây cũng là dịp để lắng nghe, học hỏi và suy nghĩ nghiêm túc hơn về cách thức tập hợp, kết nối thanh niên trong nước với thanh niên, trí thức trẻ Việt Nam ở nước ngoài; phát huy vai trò của thanh niên trong đối ngoại nhân dân và các hoạt động vì cộng đồng.

Tọa đàm có sự tham gia của đông đảo đoàn viên, sinh viên từ nhiều cơ quan, đơn vị; các bạn trẻ thuộc những mạng lưới thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, các câu lạc bộ cựu du học sinh; cùng những chuyên gia, cán bộ làm công tác đối ngoại và đại diện các tổ chức, doanh nghiệp.

"Sự đa dạng ấy chính là điều kiện thuận lợi để đoàn viên, thanh niên học hỏi lẫn nhau, tìm được tiếng nói chung và hình thành sự kết nối có ý nghĩa", bà Nông Quỳnh Ngân khẳng định.

Quang cảnh toạ đàm (Ảnh: Tiến Đạt).

Tại chương trình, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã lắng nghe, thảo luận về chuyên đề "Tình hình thế giới, làn sóng biểu tình của giới trẻ ở một số quốc gia: Tác động, bài học kinh nghiệm và định hướng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên Việt Nam" do TS. Phan Anh Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam trình bày.

TS. Phan Anh Sơn - Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (Ảnh: Tiến Đạt).

Cùng với đó là chuyên đề "Công tác người Việt Nam ở nước ngoài và đoàn kết, tập hợp thanh niên kiều bào trong bối cảnh mới" do bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày.

Sau hai chuyên đề, đã diễn ra phần Tọa đàm "Đại đoàn kết trong kỷ nguyên mới - Xây dựng bản sắc thanh niên Việt Nam", với sự tham gia trao đổi trực tiếp của hai diễn giả cùng đoàn viên, thanh niên, sinh viên.

Bà Lê Thị Thu Hằng - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao (Ảnh: Tiến Đạt).

Tọa đàm đồng thời góp phần mở rộng không gian phối hợp giữa các tổ chức Đoàn trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; với nhóm các trí thức trẻ, hội thanh niên sinh viên từ các quốc gia trên thế giới với tuổi trẻ ngành Ngoại giao và sinh viên Học viện Ngoại giao; qua đó phát huy thế mạnh của từng đơn vị, hình thành những kết nối thiết thực trong công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập quốc tế và tập hợp thanh niên.

Được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), Chương trình đã khẳng định giá trị bền vững của tư tưởng đại đoàn kết trong một bối cảnh mới: đoàn kết để tạo đồng thuận, kết nối để mở rộng nguồn lực, hội nhập để phát triển và xây dựng một thế hệ thanh niên Việt Nam có bản lĩnh, bản sắc, khát vọng và năng lực đóng góp cho đất nước trong kỷ nguyên mới.