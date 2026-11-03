Phát huy vai trò của Quốc hội trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Lào

Tiếp Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone nhân dịp thăm chính thức Việt Nam, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Lào và đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, phát huy vai trò của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, thúc đẩy hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược, đưa quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)