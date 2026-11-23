nhằm thiết thực chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phiên Tọa đàm giao lưu, trao đổi về cơ hội, thách thức và giải pháp phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo tồn di sản, phát triển công nghiệp văn hóa. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng ngày nay, với sự giao thoa văn hóa trên nhiều nền tảng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong dòng chảy ấy, phụ nữ giữ một vị trí trung tâm, không thể thay thế.

Khi nói về những "người giữ hồn di sản" là không chỉ nhắc đến việc bảo tồn nguyên bản vốn quý của dân tộc, mà còn khẳng định bản lĩnh sáng tạo của phụ nữ - những chủ thể tiên phong đưa tinh hoa truyền thống hòa nhịp với hơi thở đương đại, tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống mới, chạm tới trái tim công chúng trẻ, mang lại cả giá trị tinh thần lẫn kinh tế. Diễn đàn được tổ chức với mong muốn trở thành nơi những tiếng nói khác nhau được lắng nghe, nơi kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ, nơi những trăn trở được đặt ra một cách thẳng thắn.

Du khách hào hứng ghi lại những màn biểu diễn hát Sẩm của nhóm Những người yêu Sẩm trong không gian độc đáo của chuyến tàu leng keng. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Ban tổ chức mong muốn mang lại một hành trình trải nghiệm đặc biệt khi đưa cách tiếp cận di sản qua nhiều giác quan, qua sự tĩnh lặng của lý trí và lắng nghe sâu lắng của trái tim. Đó chính là cách để di sản không còn là khái niệm trừu tượng, mà trở thành cảm xúc thật sự, thành ký ức sống động trong mỗi người. Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tin tưởng diễn đàn sẽ góp phần khơi dậy trong mỗi người niềm tự hào sâu sắc về bản sắc dân tộc, ý thức trách nhiệm với việc gìn giữ, phát huy di sản, cũng như khát vọng sáng tạo để đưa những giá trị ấy vươn xa hơn. Văn hóa nội sinh chính là cội rễ sâu thẳm giúp dân tộc đứng vững và phụ nữ chính là những người đang âm thầm, kiên trì nuôi dưỡng và làm giàu thêm cội rễ ấy mỗi ngày.

Nhóm Những người yêu Sẩm biểu diễn múa và hát Sẩm tại chương trình, mang đến những trải nghiệm nghệ thuật truyền thống mới lạ cho du khách. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Phiên tọa đàm với sự tham gia của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch, người gắn bó với việc gìn giữ, phục dựng và truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm; Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài, Phó Chủ nhiệm Quan họ Tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương, Trung tâm Phát triển Công nghiệp văn hóa và Nghệ thuật đương đại, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam đã diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn. Tại đây, các đại biểu khách mời đã trao đổi về vai trò, cơ hội và những thách thức đối với phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản, tham gia phát triển công nghiệp văn hóa; chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn từ cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống, như: hát Quan họ, hát Xẩm. Từ những góc nhìn đa chiều, các đại biểu gợi mở những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ, để phụ nữ không chỉ là "người giữ gìn di sản", còn trở thành chủ thể sáng tạo, đóng góp và được thụ hưởng xứng đáng từ sự phát triển văn hóa.

Du khách di chuyển trong không gian ánh sáng mờ tối trên chuyến tàu leng keng, khám phá không gian trải nghiệm văn hóa độc đáo. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Tiếp nối chương trình là hoạt động trải nghiệm nghệ thuật bóng tối "Leng keng" Hà Nội với chủ đề "Thưởng - Một cuộc thưởng ngoạn Hà Nội qua những thanh âm", mang đến cho công chúng một cách tiếp cận mới mẻ với di sản văn hóa thông qua hành trình đa giác quan gồm 4 chặng: "Thưởng thanh - Thưởng phố - Thưởng Xẩm - Thưởng trà". Trong không gian ánh sáng được tiết chế, người tham dự sử dụng mặt nạ, tai nghe chuyên dụng để đánh thức thính giác, xúc giác, khứu giác và trí tưởng tượng, cảm nhận những lát cắt ký ức Hà Nội qua lời kể cùng phần trình diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch, Nghệ sĩ Trần Văn Hoan và nhóm nghệ sĩ Xẩm. Từ tiếng chổi tre, tiếng rao phố cổ, tiếng chuông tàu điện Bờ Hồ đến những làn điệu Xẩm mộc mạc gắn với không gian thưởng trà cùng nghệ nhân Mai Khánh Hòa, chương trình tạo nên một điểm chạm văn hóa giàu cảm xúc, lan tỏa tình yêu di sản tới cộng đồng.