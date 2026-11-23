Các diễn giả chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo trong bảo tồn, trao truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống. (Ảnh: MỸ HẠNH)

Diễn đàn truyền thông “Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển văn hóa Việt Nam - Những người giữ hồn di sản” nhằm mở ra không gian đối thoại văn hóa sâu sắc thông qua việc khắc họa và tôn vinh vai trò của người phụ nữ Việt Nam không chỉ là những người lưu giữ mạch nguồn di sản mà còn là chủ thể sáng tạo, đóng góp và thụ hưởng từ sự phát triển văn hóa.

Diễn đàn có sự tham gia của gần 150 đại biểu bao gồm: đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành liên quan đến lĩnh vực văn hóa; các nghệ sĩ, Nghệ nhân Ưu tú, các nhà nghiên cứu văn hóa tại Việt Nam và sinh viên, học sinh các trường đại học và hội viên, phụ nữ sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng ngày nay, với sự giao thoa văn hóa trên nhiều nền tảng thì phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc thực sự vừa là mục tiêu, vừa là động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong dòng chảy ấy, phụ nữ giữ một vị trí trung tâm, không thể thay thế.

Nói về “những người giữ hồn di sản”, chúng ta không chỉ nhắc tới việc bảo tồn nguyên bản vốn quý của dân tộc, mà còn khẳng định bản lĩnh sáng tạo của phụ nữ - những chủ thể tiên phong đưa tinh hoa truyền thống hòa nhịp với hơi thở đương đại, tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống mới, chạm tới trái tim công chúng trẻ, mang lại cả giá trị tinh thần lẫn kinh tế.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu tại diễn đàn. ﻿(Ảnh: MỸ HẠNH)

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nêu rõ, diễn đàn truyền thông được tổ chức với mong muốn trở thành nơi những tiếng nói khác nhau được lắng nghe, nơi kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ, nơi những trăn trở được đặt ra một cách thẳng thắn. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn nhận cơ hội và thách thức khi phụ nữ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa. Đồng thời, hiểu những mô hình đang được thực hiện tại các địa phương, nơi chị em đã biến di sản thành nguồn lực phát triển cộng đồng.

Từ đó, suy nghĩ về những điều kiện cần thiết để thế hệ phụ nữ trẻ không chỉ biết giữ gìn, mà còn biết sáng tạo và được thụ hưởng xứng đáng từ chính những đóng góp của mình.

"Diễn đàn sẽ góp phần khơi dậy trong mỗi chúng ta niềm tự hào sâu sắc về bản sắc dân tộc, ý thức trách nhiệm với việc gìn giữ và phát huy di sản, cũng như khát vọng sáng tạo để đưa những giá trị ấy vươn xa hơn. Văn hóa nội sinh chính là cội rễ sâu thẳm giúp dân tộc đứng vững. Và phụ nữ chính là những người đang âm thầm, kiên trì nuôi dưỡng và làm giàu thêm cội rễ ấy mỗi ngày", Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam bày tỏ.

Các đại biểu trải nghiệm nghệ thuật bóng tối “Leng keng” Hà Nội. (Ảnh: MỸ HẠNH)

Trong khuôn khổ diễn đàn, đã diễn ra phiên tọa đàm với sự tham gia của Nghệ sĩ nhân dân Xuân Hoạch - nghệ sĩ gắn bó với việc gìn giữ, phục dựng và truyền dạy nghệ thuật hát Xẩm; Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ Tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh; Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương (Trung tâm Phát triển Công nghiệp Văn hóa và Nghệ thuật đương đại, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam).

Tại tọa đàm, các diễn giả tập trung trao đổi về vai trò, cơ hội và những thách thức đối với phụ nữ trong gìn giữ, phát huy di sản và tham gia phát triển công nghiệp văn hóa; chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo cùng kinh nghiệm thực tiễn từ cộng đồng trong bảo tồn, trao truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống như: hát Quan họ, hát Xẩm.

Từ những góc nhìn đa chiều, các khách mời cùng nhau thảo luận, gợi mở những giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy sự tham gia thực chất của phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ, để phụ nữ không chỉ là người giữ gìn di sản mà còn trở thành chủ thể sáng tạo, đóng góp và được thụ hưởng xứng đáng từ sự phát triển văn hóa.

Tiếp nối chương trình là hoạt động trải nghiệm nghệ thuật bóng tối “Leng keng” Hà Nội với chủ đề “THƯỞNG – Một cuộc thưởng ngoạn Hà Nội qua những thanh âm”, mang đến cho công chúng một cách tiếp cận mới mẻ với di sản văn hóa thông qua hành trình đa giác quan gồm bốn chặng: “Thưởng thanh-Thưởng phố-Thưởng Xẩm-Thưởng trà”.

Trong không gian ánh sáng, người tham dự sử dụng mặt nạ và tai nghe chuyên dụng để đánh thức thính giác, xúc giác, khứu giác và trí tưởng tượng, cảm nhận những lát cắt ký ức Hà Nội. Từ tiếng chổi tre, tiếng rao phố cổ, tiếng chuông tàu điện Bờ Hồ đến những làn điệu Xẩm mộc mạc gắn với không gian thưởng trà cùng nghệ nhân Mai Khánh Hòa, chương trình hứa hẹn tạo nên một điểm chạm văn hóa giàu cảm xúc, lan tỏa tình yêu di sản tới cộng đồng.