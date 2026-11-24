Quang cảnh Diễn đàn “Phát huy vai trò của phụ nữ trong sự phát triển văn hóa Việt Nam - Những người giữ hồn di sản”. (Ảnh: Yến Vi)

Diễn đàn mở ra cuộc đối thoại giữa các chuyên gia, nhà quản lý, nghệ nhân, nghệ sĩ và công chúng, nhằm tìm kiếm những giải pháp thiết thực để phụ nữ tiếp tục phát huy vai trò gìn giữ, trao truyền và sáng tạo các giá trị văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương nhấn mạnh, sự kiện diễn ra vào dịp Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11) và trước thềm Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Theo bà Nguyễn Thị Minh Hương, trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc vừa là mục tiêu, vừa là động lực và sức mạnh nội sinh quan trọng cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trong dòng chảy ấy, phụ nữ giữ vị trí trung tâm, không thể thay thế.

Từ những lời ru, câu chuyện cổ tích đến các nghề thủ công, làn điệu dân gian và tín ngưỡng truyền thống, phụ nữ vừa là người truyền lửa, vừa là người thổi hồn, giúp các giá trị văn hóa luôn sống động và gần gũi với đời sống hằng ngày.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định, nói về “những người giữ hồn di sản” không chỉ là nói đến việc bảo tồn vốn quý của dân tộc mà còn là khẳng định bản lĩnh sáng tạo của phụ nữ – những chủ thể đưa tinh hoa truyền thống hòa nhịp với hơi thở đương đại, tạo ra những sản phẩm văn hóa có sức sống mới, tiếp cận công chúng trẻ và mang lại cả giá trị tinh thần lẫn kinh tế.

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Yến Vi)

Trong khuôn khổ diễn đàn, tọa đàm với sự tham gia của các chuyên gia, nghệ sĩ và nghệ nhân đã mang đến những góc nhìn đa chiều về vai trò của phụ nữ trong công tác bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa.

Chia sẻ về hành trình hơn 20 năm tham gia phục dựng nghệ thuật hát xẩm, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch cho biết, phụ nữ đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của loại hình nghệ thuật này.

Nếu như trước đây, người ta thường nhắc đến những “ông xẩm”, còn phụ nữ chủ yếu giữ vai trò đồng hành, hỗ trợ, thì những đóng góp của các nữ nghệ nhân ngày càng được khẳng định rõ nét. Không chỉ trong hát xẩm, dấu ấn của phụ nữ còn hiện diện trong nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống như ca trù, chèo, tuồng, cải lương và ca Huế.

Nhìn lại quá trình sưu tầm tư liệu, nghiên cứu và đưa hát xẩm trở lại không gian sinh hoạt cộng đồng tại Hà Nội, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch nhấn mạnh tâm huyết của những người làm nghề trong việc giữ gìn hồn cốt nghệ thuật, ngay cả khi điều kiện hoạt động còn nhiều khó khăn.

Ông cũng bày tỏ trăn trở khi nhiều nghệ nhân đã qua đời hoặc tuổi cao, khả năng truyền dạy ngày càng hạn chế, đồng thời mong muốn có thêm những điều kiện hỗ trợ để các giá trị nghệ thuật truyền thống được tiếp nối.

Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Hoạch đánh giá cao vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong việc gìn giữ, trao truyền nghệ thuật hát xẩm. (Ảnh: Yến Vi)

Từ thực tiễn tại Bắc Ninh, Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Quan họ tổ dân phố Viêm Xá, phường Kinh Bắc, cho biết phụ nữ là lực lượng nòng cốt trong các hoạt động bảo tồn và phát huy văn hóa quan họ tại địa phương.

Bên cạnh việc học hỏi, tiếp nhận những làn điệu quan họ cổ từ các nghệ nhân cao tuổi, các chị em đã chủ động mở lớp truyền dạy, xây dựng phong trào văn nghệ, thành lập câu lạc bộ dành cho phụ nữ có hai con, đồng thời tổ chức các hoạt động truyền dạy dân ca quan họ tại trường học. Thông qua các buổi sinh hoạt, tập huấn tại chi hội phụ nữ, câu lạc bộ còn góp phần nâng cao nhận thức, khơi dậy ý thức trách nhiệm của người dân sinh ra và lớn lên tại làng quan họ gốc đối với việc bảo tồn di sản quê hương.

Theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Thị Hài, bên cạnh tâm huyết của các liền chị, sự quan tâm của chính quyền địa phương và sự sẻ chia, tạo điều kiện từ gia đình, đặc biệt là người chồng, có ý nghĩa quan trọng giúp phụ nữ có thêm thời gian tham gia các hoạt động cộng đồng, gìn giữ và lan tỏa di sản.

Ở góc độ nghiên cứu, Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương, Trung tâm Phát triển công nghiệp văn hóa và Nghệ thuật đương đại, Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam, cho rằng cần nhìn nhận phụ nữ không chỉ là người bảo tồn di sản mà còn là chủ thể sáng tạo, có khả năng tạo ra giá trị kinh tế từ di sản của cộng đồng.

Những tri thức mà phụ nữ nắm giữ về nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, ẩm thực, trang phục và phong tục tập quán là nguồn lực phong phú để phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Từ biểu diễn, truyền dạy đến tổ chức hoạt động trải nghiệm, phát triển sản phẩm du lịch văn hóa hay quảng bá và tiêu thụ sản phẩm thủ công, phụ nữ có thể tham gia vào nhiều công đoạn trong chuỗi giá trị công nghiệp văn hóa.

Các đại biểu tham gia tọa đàm, trao đổi về vai trò của phụ nữ trong bảo tồn di sản và phát triển công nghiệp văn hóa. (Ảnh: Yến Vi)

Tuy nhiên, trên thực tế, trong một số trường hợp, phụ nữ vẫn chủ yếu đảm nhiệm vai trò thực hành, biểu diễn mà chưa có nhiều quyền quyết định đối với giá trị sản phẩm hay phương thức tổ chức, quảng bá.

Để phụ nữ, đặc biệt là thế hệ trẻ, tham gia chủ động hơn vào quá trình bảo tồn và phát huy di sản, Thạc sĩ Bùi Thị Kim Phương đề xuất ba điều kiện cốt lõi: Trao truyền tri thức, tạo môi trường sáng tạo và xây dựng cơ chế thụ hưởng.

Theo bà, việc trao truyền di sản cần được thực hiện linh hoạt thông qua trường học, các môi trường giáo dục và các hoạt động trải nghiệm. Thế hệ trẻ cần có không gian sáng tạo trên cơ sở hiểu biết, tôn trọng những giá trị văn hóa gốc. Đồng thời, cần quan tâm đến cơ chế thù lao cho nghệ nhân, bảo đảm quyền lợi để phụ nữ được thụ hưởng xứng đáng từ chính những đóng góp của mình.

Những chia sẻ tại diễn đàn không chỉ khẳng định vai trò của phụ nữ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn đặt ra yêu cầu tạo thêm cơ hội, điều kiện để phụ nữ trở thành những chủ thể sáng tạo, đưa di sản trở thành nguồn lực phát triển cộng đồng.