Phát huy vai trò của phụ nữ trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh

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Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát biểu khai mạc diễn đàn. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Bà Nguyễn Quỳnh Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Khánh Hòa cho biết, ở Khánh Hòa, các chị em phụ nữ đang mạnh dạn tìm hướng đi mới, ứng dụng khoa học công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm từ các nguồn nông sản, thủy sản… Tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay của các chị em vẫn còn hạn chế về công nghệ số, thương mại điện tử cũng như nguồn vốn và công nghệ chế biến hiện đại. Đặc biệt, quy mô sản xuất của các tổ hợp tác xã còn nhỏ lẻ, chưa hình thành chuỗi liên kết bền vững trên không gian mạng.

Diễn đàn là nơi để các phụ nữ đang khởi nghiệp cùng chia sẻ các tri thức, kết nối nguồn lực giúp phụ nữ Khánh Hòa phát huy nội lực, tài nguyên bản địa, tham gia tích cực phát triển kinh tế; đồng thời tạo động lực để phụ nữ Khánh Hòa quyết tâm tiên phong trong chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các gian hàng trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hợp tác xã, tổ hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Tại diễn đàn, Tiến sĩ Trần Thị Mỹ Hạnh, Giám đốc khởi nghiệp Trung tâm đổi mới sáng tạo, Trường Đại học Nha Trang thuyết trình về mô hình phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, gợi mở 4 nhóm vấn đề sản phẩm, dịch vụ sẵn sàng hợp tác chuyển giao công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo cho phụ nữ Khánh Hòa.

Điển hình là Khánh Hòa có nguồn nguyên liệu thô yến sào bổ dưỡng, nhiều công dụng đến nay vẫn chưa khai thác hết các chức năng. Các chị em phụ nữ hoàn toàn có thể nghiên cứu, đột phá từ sản phẩm này. Tương tự, cây xáo tam phân, một nguồn dược liệu tốt cho sức khỏe hiện tại có vùng trồng ở Khánh Hòa vẫn chưa có nhiều doanh nghiệp khai thác.

Một vấn đề cũng được nhiều chị em phụ nữ khởi nghiệp quan tâm tại diễn đàn là kinh tế tuần hoàn. Chị Nguyễn Hồng, giám đốc điều hành Carafoods cho rằng, phụ nữ khi thực hiện khởi nghiệp, lập nghiệp với kinh tế tuần hoàn cần có ý chí vững vàng, hướng đi rõ ràng cho sản phẩm. Với mỗi nguyên liệu đầu vào là quả cam, quả ổi, quả xoài hay con cá, không được loại bất kỳ phụ phẩm nào, bởi tất cả đều có thể tạo nên những sản phẩm mới hữu ích, có giá trị cao hơn.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho các cá nhân tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững. Ảnh: Phan Sáu/TTXVN

Dịp này, Ban Tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các cá nhân tham gia cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo, chuyển đổi xanh và phát triển bền vững”; trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm hợp tác xã, tổ hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh do phụ nữ tham gia quản lý, điều hành.

* Chiều 14/10, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/102026) và 16 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2026).

Trung tá Huỳnh Ngọc Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Phát biểu ôn lại truyền thống, Trung tá Trần Ngọc Hà, Chủ tịch Hội phụ nữ Cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố nhấn mạnh: Kế thừa truyền thống lịch sử quý báu của Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố luôn phấn đấu không ngừng trong công tác, học tập, chăm chỉ lao động và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy thành tích đạt được, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước, quyết tâm ra sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, phát huy phẩm chất truyền thống của phụ nữ Việt Nam "Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang", thực hiện tiêu chí "bốn tốt" của phụ nữ quân đội, thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phát biểu ôn lại truyền thống. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Đại tá Phạm Ngọc Quang, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ ghi nhận, biểu dương những kết đáng tự hào của hội viên phụ nữ lực lượng vũ trang thành phố. Kế thừa phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự thành phố đã tích cực học tập, lao động với tinh thần đoàn kết, vượt khó, sáng tạo trong công tác chuyên môn và hoạt động hội; bám sát chức năng, nhiệm vụ, xây dựng các chương trình hoạt động phù hợp, nội dung, hình thức hoạt động đa dạng với nhiều mô hình mới, cách làm hay, nhiều phong trào sáng tạo được Quân khu, Thành ủy và Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đánh giá cao.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Bên cạnh giữ gìn truyền thống, giữ vững nếp sống và giữ lửa cho gia đình, phụ nữ còn là người khơi dậy niềm tự hào, niềm tin, khát vọng phát triển. Thời gian tới, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các nghị quyết, phong trào của cấp trên thành hành động cụ thể, góp phần hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của lực lượng vũ trang thành phố.