Phát huy vai trò của Nhân dân trong xây dựng Đảng

Cán bộ, đảng viên tổ dân phố số 1, phường Tân Hòa tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng trên các nền tảng số.

Một trong những phương thức quan trọng để phát huy vai trò của Nhân dân tham gia xây dựng Đảng là đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Tại cơ sở, nhiều địa phương duy trì việc cán bộ lãnh đạo xuống địa bàn dân cư, dự sinh hoạt chi bộ, gặp gỡ và trao đổi trực tiếp với người dân. Cách làm này vừa giúp cấp ủy có thêm thông tin từ thực tiễn, vừa tạo điều kiện cho người dân phản ánh trực tiếp những kiến nghị, băn khoăn đến lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương.

Cùng với phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong công tác tiếp dân, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã phát huy vai trò cầu nối, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân; đồng thời thực hiện giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân đã được đổi mới về phương thức. Các kênh trực tuyến tạo điều kiện cho người dân tiếp cận thông tin, phản ánh sự việc, tham gia đóng góp ý kiến nhanh chóng, thuận lợi hơn. Từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, các địa phương đã tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói”, số hóa việc lắng nghe ý kiến Nhân dân thông qua quét mã QR. Hiện nay, Nhân dân đang tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật trên ứng dụng VNeID; tham gia điều tra dư luận xã hội về tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng trưởng 2 con số qua quét mã QR... Đây là hướng đi hiệu quả, giúp mở rộng khả năng tiếp cận và tham gia của người dân trong quá trình xây dựng Đảng.

Qua góp ý, các văn bản được hoàn thiện, ban hành, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 4.172 cuộc, tiếp nhận hơn 54.230 lượt ý kiến góp ý vào dự thảo các văn bản của tổ chức Đảng; tổ chức 9.834 cuộc góp ý định kỳ, tiếp nhận gần 167.200 lượt ý kiến về thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng và mối quan hệ với Nhân dân. 100% ý kiến góp ý được các cấp ủy tiếp nhận, xử lý, tiếp thu và giải trình công khai, thực chất.

Đáng chú ý, việc lấy ý kiến Nhân dân vào các văn kiện, chủ trương lớn đã góp phần tập hợp trí tuệ, kinh nghiệm và nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Riêng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã nhận được 25.647 lượt ý kiến tham gia, thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Nhân dân đối với những định hướng phát triển của tỉnh.

Trong quá trình tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp cũng thu hút được nhiều cán bộ lão thành cách mạng, tầng lớp trí thức, văn nghệ sỹ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Qua đó đã tập hợp được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến góp ý cho cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Định kỳ hằng năm, trước khi tiến hành đánh giá xếp loại tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, xem xét thi đua, khen thưởng, các cấp ủy, tổ chức Đảng luôn chỉ đạo việc cung cấp thông tin, tổ chức lấy ý kiến góp ý của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân. Công tác nhận xét đảng viên được thực hiện đúng quy định, cụ thể, sát thực tế. Cấp ủy, chi bộ quan tâm biểu dương, khen thưởng đảng viên tiêu biểu. Giai đoạn 2020 - 2025, trong 106.913 lượt đảng viên được giới thiệu về nơi cư trú, có 5.813 lượt đảng viên được đề nghị biểu dương (chiếm khoảng 5,4%), không có trường hợp bị đề nghị xử lý kỷ luật. Điều này cho thấy việc quản lý, nhận xét đảng viên nơi cư trú ngày càng thực chất, hiệu quả.