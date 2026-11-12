Phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ an ninh, trật tự

Thời gian qua, lực lượng công an toàn tỉnh đã tổ chức 2.711 buổi học tập, tuyên truyền tập trung, thu hút hơn 313.000 lượt người tham gia.

Công an toàn tỉnh đã tổ chức 2.711 buổi học tập, tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Nội dung trọng tâm là tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an, toàn giao thông, phòng, chống ma tuý; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và an toàn phòng, chống cháy, nổ,… Qua đó, người dân không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong chấp hành các quy định về an ninh, trật tự mà còn tích cực cung cấp thông tin phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhân dân đã cung cấp 961 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự, trong đó, 444 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 118 vụ việc.

Kết quả trên cho thấy hiệu quả thiết thực của việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với phát huy tinh thần chủ động, tự giác của mỗi người dân.

Từ phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Nhân dân đã cung cấp 961 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự.

Cùng với công tác tuyên truyền, Lào Cai hiện duy trì 135 loại mô hình với 3.125 điểm mô hình và 30 điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình được xây dựng phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực, phát huy vai trò tự quản, tự phòng, tự bảo vệ và hòa giải ngay từ cộng đồng dân cư.

Việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng môi trường an toàn, ổn định, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Việc đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp Nhân dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự đã tạo sức lan toả sâu rộng trong cộng đồng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tỉnh Lào Cai tiếp tục chú trọng xây dựng xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự; nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở. Bên cạnh đó, xây dựng, củng cố hoặc duy trì ít nhất 1 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.