Phát huy vai trò của nhà khoa học xã hội và nhân văn trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh Lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. (Ảnh: T.Trang)

Tại Lễ trao giải cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 diễn ra vào tối 18/10, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) đã dành Giải thưởng Tập thể có thành tích xuất sắc cùng 1 giải A, 2 giải B và 2 giải C.

Giải A được trao cho Tiến sĩ Quách Thị Huệ và Reena Marwah, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và châu Phi với tác phẩm “Phản bác các luận điệu xuyên tạc vai trò của Việt Nam trong các Sáng kiến Hòa bình quốc tế”.

Hai giải B trao cho tác giả Lê Văn Tuyên, Viện Dân tộc học và Tôn giáo học với tác phẩm “Nhận diện và phản bác những hạn chế trong các báo cáo tự do tôn giáo về Việt Nam của USCIRF” và tác giả Nguyễn Văn Mạnh, Viện Khảo cổ học với tác phẩm “Tiếng nói từ lòng đất, luận cứ khoa học bảo vệ chủ quyền và nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Hai giải C trao cho tác giả Nguyễn Thị Huệ, Viện Nghiên cứu Con người, Gia đình và Giới với tác phẩm “Từ lời dặn của Bác đến Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - khúc tráng ca của một dân tộc biết ơn”, và nhóm tác giả Trần Thanh Phương, Trần Thanh Hồng Lan, Phạm Quỳnh Lan, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ với tác phẩm “Nhận diện phong trào tân Mác-xít phương Tây trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm nhận định, các giải thưởng đã khẳng định tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh chính trị và năng lực nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, viên chức gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kết quả này không chỉ ghi nhận những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp thiết thực của các tập thể, cá nhân mà còn thể hiện vai trò, trách nhiệm của Viện Hàn lâm trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, góp phần bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Lợi, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (thứ 5 từ trái sang) chia vui cùng các tác giả của Viện Hàn lâm được nhận giải thưởng Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6. (Ảnh T.Trang)

Khoa học xã hội và nhân văn là lĩnh vực nghiên cứu có vai trò đặc biệt quan trọng, cung cấp nền tảng thế giới quan và phương pháp luận khoa học cho Đảng trong việc nhận thức các vấn đề thực tiễn. Các nghiên cứu lý luận giúp làm rõ các vấn đề cơ bản về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền và lãnh đạo của Đảng, về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam… Trong kỷ nguyên công nghệ, đặc biệt là với sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, tri thức khoa học xã hội được Đảng và Nhà nước ta xem là “hạ tầng nền tảng” của toàn xã hội, để phát triển đất nước theo hướng nhanh và bền vững.

Việc nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngày càng trở nên khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cách thức tiếp cận khoa học và chủ động. Các kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn giúp nhận diện chính xác các thủ đoạn xuyên tạc của các thế lực thù địch như cắt ghép thông tin, ngụy tạo lập luận, đánh tráo khái niệm hoặc lợi dụng các vấn đề xã hội để công kích, từ đó giúp Đảng chủ động xây dựng các luận điểm đấu tranh, phản bác rõ ràng.

Để làm được điều này, mỗi nhà khoa học xã hội và nhân văn đồng thời phải trang bị cho mình kiến thức sâu rộng, thông qua các nghiên cứu thuyết phục để góp phần thiết thực vào công tác hoạch định chính sách, đồng thời lên tiếng trước các luận điệu vô căn cứ của thế lực thù địch, bảo vệ Đảng.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương trao Giải A cho tác giả Tiến sĩ Quách Thị Huệ, Viện Nam Á, Tây Á và châu Phi, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. (Ảnh: T.Trang)

Theo Ban tổ chức, cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu thu hút 905.681 tác phẩm dự thi ở các thể loại tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban Chỉ đạo Cuộc thi đã trao tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho 16 tập thể, 166 giải cho các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 38 giải C, 74 giải khuyến khích và 20 giải triển vọng.

Cuộc thi là hình thức sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị, củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế; đồng thời giúp nâng cao nhận thức, năng lực, trách nhiệm và phát huy vai trò của các tổ chức, lực lượng đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.