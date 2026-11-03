Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Đồng chí Ngô Văn Cương, Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn trao đổi tại hội nghị.

Sự kiện nhằm cung cấp thông tin cập nhật, có hệ thống về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, những diễn biến nổi bật của phong trào nhân dân, phong trào hòa bình, tiến bộ trên thế giới; qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ nâng cao nhận thức về tình hình quốc tế, nhận diện những vấn đề mới tác động đến nước ta và công tác của Mặt trận Tổ quốc MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, dự báo tình hình, công tác tuyên truyền, vận động quần chúng và hoạt động đối ngoại nhân dân của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phan Anh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam thông tin chuyên đề về tình hình phong trào nhân dân thế giới quý II/2026, những vấn đề đặt ra đối với công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương quán triệt Kết luận số 93-KL/TW, ngày 16/9/2026 của Bộ Chính trị về cơ chế bảo vệ cán bộ, chiến sỹ thuộc lực lượng vũ trang nhân dân trong thực thi nhiệm vụ và Kết luận số 98-KL/TW, ngày 28/9/2026 của Bộ Chính trị về chiến lược nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ biển sâu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Hội nghị là dịp để các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị tiếp tục nghiên cứu, nắm vững những thông tin, nội dung chuyên đề; chủ động cập nhật, phân tích, dự báo tình hình thế giới và khu vực, nhất là những vấn đề tác động trực tiếp đến Việt Nam. Đồng thời, cụ thể hóa các chủ trương, kết luận mới của Trung ương vào chương trình, kế hoạch công tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động đối ngoại nhân dân. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, triển khai nhiệm vụ chính trị, chủ động hội nhập quốc tế, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.